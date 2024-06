Apple Intelligence y iOS18: los modelos iPhone que lo tendrán

ESCUCHA ESTA NOTICIA

En su evento WWDC 2024 (siglas de Worldwide Developers Conference) para presentar sus más importantes novedades para esta temporada tecnológica, Apple sacudió a los entusiastas de la tecnología con la revelación de su nueva inteligencia artificial denominada como Apple Intelligence.

¿A qué dispositivos llegará el nuevo sistema automatizado de Apple? Te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Es importante precisar que ya se reveló el listado de equipos que pasarán a ser compatibles con Apple Intelligence y se abarca una amplia variedad del catálogo de productos. Si quieres conocer si tu smartphone, tablet o PC será compatible con la nueva IA y sus herramientas, toma nota de las siguientes líneas que te compartimos.

Dispositivos que tendrán Apple Intelligence

Es importante mencionar que si bien varios equipos accederán a las nuevas actualizaciones de iOS, iPadOS o macOS, no todos tendrán acceso a las capacidades con IA que se desbloquean. Estos dispositivos sí serán compatibles:

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPad Pro con M1 y posteriores.

iPad Air con M1 y posteriores.

Macbook Air con M1 y posteriores.

MacBook Pro con M1 y posteriores.

iMac con M1 y posteriores.

Mac mini con M1 y posteriores.

Mac Studio con M1 Max y posteriores.

Mac Pro con M2 Ultra.

¿Qué pasa si tu equipo no aparece en la lista?

Si tu equipo no aparece, entonces no vas a poder disfrutar de las herramientas con inteligencia artificial que anunció Apple en el WWDC 2024, debido a que sus componentes internos no soportan el rendimiento que exige dicha tecnología.

No obstante, ten en cuenta que las próximas series del ecosistema sí dispondrá del sistema automatizado en cuestión, como se espera con los siguientes iPhone 16, por ejemplo.

Las principales características de la Inteligencia Artificial de Apple

Después de que Samsung y Google impulsaron la IA en los teléfonos, ahora es el turno de Apple de intentar cambiar el guion para hacer que los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras portátiles sean “más inteligentes” mediante la introducción de una IA propia.

Estas son las principales características del iOS 18 y iPadOS 18 y de la Apple Intelligence, las novedades presentadas por la compañía de la manzana:

Apple Intelligence es el gran producto de inteligencia artificial de Apple para todo su ecosistema

La IA de la compañía de Cupertino es justo lo que dice: un ecosistema completo para navegar la vida de los usuarios. Hay mucho que hacer, pero, eventualmente, el software debería poder incluir capacidades de visión de IA multimodal y funcionar con todas las aplicaciones de su iPhone, iPad y Mac. El único problema es que todavía no sabemos exactamente cuándo alguna o parte de estas funciones deberían estar disponibles.

Apple Intelligence puede reescribir o corregir texto

Apple promete que las nuevas herramientas de escritura de IA pueden resumir su texto y agregar un «TLDR» sencillo en la parte superior de los correos electrónicos. Al igual que Gemini de Google, la función de reescritura podría incluir diferentes estilos de texto para que suene más «amigable» o «conciso». También tienes la opción de agregar tablas, listas o resúmenes al texto. Esto debería funcionar en prácticamente todas las aplicaciones de Apple y algunas aplicaciones de terceros.

Los correos electrónicos de Apple resumirán los puntos importantes antes de abrirlos

La función Prioridad en la aplicación Correo le mostrará sus correos electrónicos o mensajes más importantes para que reciba muchos a la vez. Estas notificaciones condensadas lo mostrarán directamente en la pantalla de bloqueo de su iPhone. Esto funciona con un nuevo Focus que reduce la cantidad de notificaciones y solo muestra las más importantes.

Apple te permitirá crear imágenes con IA, incluidos ‘Genmojis’

Por supuesto, Apple no se detendría del juego de generación de imágenes de IA. El nuevo Image Playground está integrado en Pages, Messages, Freeform y varias otras aplicaciones.



Tiene tres estilos en oferta: animación, ilustración o boceto, pero tiene la barra de indicaciones normal para que cree cualquier imagen (algo inquietante) que desee. También hay nuevos emojis generados por IA llamados ‘Genmoji’, que aparecerán como una pegatina o Tapback. También puedes crear uno de tus amigos si confías lo suficiente en él. Apple promete que todas sus imágenes se generan en el dispositivo.

También hay una nueva herramienta similar a Magic Eraser en Fotos para eliminar elementos no deseados de una imagen antes de completar los píxeles que faltan.

La inteligencia de Apple puede recuperar sus archivos y fotos

Se están haciendo muchas grandes promesas gracias a la IA. Apple afirma que su nuevo sistema de IA eventualmente permitirá que la IA realice acciones bastante complejas, como extraer fotos y archivos de cualquiera de sus aplicaciones. Debería poder trabajar entre aplicaciones para saber cuándo son sus reuniones y cuáles son sus planes para ese día cuando le solicite que envíe un mensaje de texto que le ayude a adaptarse a su agenda.

Apple promete que su IA no guardará sus datos

Parte de la IA que se ejecuta en los dispositivos de Apple está en el dispositivo, pero se supone que deben ejecutarse a través de Private Cloud Compute. Apple promete mantener su privacidad determinando si una solicitud necesita IA fuera del dispositivo. Luego, solo enviará partes de la solicitud a la nube. Apple promete que agencias externas podrán examinar los servidores de Apple para verificar las grandes afirmaciones de privacidad.

Siri tiene una nueva apariencia y muchas más capacidades

Las actualizaciones de Siri permitirán al asistente interactuar con aplicaciones de iPhone y iPad mucho más de lo que puede hacerlo actualmente.

Por un lado, Siri ahora tiene un nuevo logotipo y apariencia, lo que hace que los bordes de la pantalla sean ondulados cada vez que se llama al asistente. Siri mantendrá el contexto conversacional y podrá atender sus solicitudes anteriores. Ahora también puedes escribir para chatear con Siri. Tocar dos veces en la parte inferior de la pantalla te permite comunicarte con Siri directamente.

Siri también puede realizar acciones que suceden en la pantalla. También puede realizar acciones entre aplicaciones, como agregar una foto de la aplicación Fotos a la aplicación Notas. Con el tiempo, la idea es que Siri pueda realizar acciones específicas en más aplicaciones a lo largo del tiempo.

El asistente digital también debería integrarse más en el “contexto personal” de los usuarios. Siri debe conocer tus correos electrónicos, planes, eventos del calendario y mensajes de texto para encontrar toda la información necesaria.

Siri será su mejor máquina instructiva para productos Apple

Siri debería poder enviarte una guía práctica para cualquier cosa relacionada con tus productos Apple. Esto viene integrado en Siri y funcionará con todas las preguntas más frecuentes sobre los productos Apple.

Siri puede usar ChatGPT ‘sin problemas’

Si bien no tenemos una buena idea de cuándo Siri recibirá sus actualizaciones más importantes, sabemos que el recurso provisional actual será la integración de ChatGPT directamente en los dispositivos de los usuarios. Se podrá acceder a la aplicación directamente desde Siri y la nueva función de redacción. También puedes utilizar el chatbot para generar imágenes DALL-E. Apple promete que esta integración funcionará con GPT-4o de forma gratuita sin pagar una cuenta.

Apple promete que sus actividades no se registrarán y que podrá acceder a las funciones pagas de ChatGPT si vincula su cuenta. La integración de ChatGPT llegará a todas las nuevas actualizaciones del ecosistema de Apple a finales de este año.

Las nuevas funciones del iOS18

Por su parte, la actualización del sistema operativo de Apple iOS 18 promete algunas funciones de personalización muy esperadas.

iOS 18 finalmente te permite reorganizar las aplicaciones de tu pantalla de inicio

iOS 18 será importante para las personas que durante mucho tiempo han exigido una personalización similar a la de Android en el iPhone. Ahora, puedes reorganizar todas tus aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio como quieras, para que finalmente puedas enmarcar tu fondo de pantalla sin tener una aplicación que cubra las caras de tus hijos. Apple va más allá al permitir a los usuarios configurar ellos mismos el tinte y el tono de los íconos de la aplicación.

Pronto podrás “bloquear” cualquier aplicación en iOS 18

La próxima actualización de iPhone permitirá a los usuarios bloquear y ocultar aplicaciones para que cualquiera que use su teléfono no tenga acceso inmediato sin un escaneo biométrico o un PIN. De manera similar, ahora puede ocultar aplicaciones en una carpeta oculta seleccionada si no desea que los visitantes de su iPhone accedan a algunas de sus aplicaciones más confidenciales sin un código de acceso.

Messenger incluye tapbacks completos de emojis

¿Estás molesto porque no puedes hacer reacciones emoji completas a los mensajes de texto como puedes hacerlo en Android? La función Talkback de iOS recibe soporte completo para emojis, por lo que puedes responder a las consultas de tus amigos con tantos emojis de caca como requieran sus mensajes.

Los efectos de texto de Messenger te permitirán enfatizar ciertas palabras

La aplicación Messenger en iOS 18 está ampliando la capacidad de enfatizar palabras. Ahora, en lugar de simplemente enfatizar los nombres de personas u otras palabras, los usuarios pueden usar efectos de texto para hacer que ciertas palabras exploten o se muevan. La aplicación sugerirá automáticamente efectos específicos para determinadas palabras. Hay nuevos efectos y puedes agregarlos a cualquier texto que desees.

Los mensajes también están ganando la capacidad de utilizar formato de texto, lo que le permite subrayar, poner en negrita o cursiva palabras o frases.

Modo de juego en iPhone

El Modo Juego de Mac tendrá una versión para iPhone. El modo debería activarse automáticamente mientras estás en un juego. Esto minimiza las tareas en segundo plano para poner la mayor potencia de procesamiento en el juego. Debería mejorar la latencia con controladores o AirPods.

Mensajes vía satélite

Si te encuentras sin servicio de telefonía celular, Apple te permitirá usar tu iPhone para enviar mensajes de texto a amigos y familiares cuando no estés conectado a Mensajes. Aún puedes enviar emojis y Tapbacks, y Apple afirma que está cifrado con E2E. Esto solo estará disponible con el iPhone 14 o posterior, que viene con soporte satelital.

Apple Maps ahora le permite obtener información sobre rutas de senderismo

Apple Maps ahora tiene acceso a mapas topográficos de senderos, lo que permite realizar recorridos de senderismo en su teléfono. Esto mostrará la longitud total y la ganancia de elevación del sendero o circuito y los distintos puntos de entrada en la aplicación.

Tap to Cash te permite pagar a tus amigos con tu teléfono

Los usuarios de iPhone interesados ​​en Apple Cash pronto podrán enviarse dinero entre sí utilizando la misma acción que usted puede utilizar para enviarles su información de contacto. Al pasar el cursor sobre ambos teléfonos con la aplicación de efectivo activa, se enviará y recibirá dinero de su billetera. Además, las entradas para eventos se están rediseñando para mostrarle detalles sobre el lugar y otra información esencial.

La aplicación Fotos se verá muy diferente

La aplicación Fotos ahora tiene un nuevo diseño que muestra todas tus fotos en una sola cuadrícula. Puede encontrar diferentes fotografías según meses o años y filtrarlas para evitar capturas de pantalla.

Las nuevas Colecciones te permitirán dividir diferentes fotografías en temas como Personas y mascotas o Días recientes. Esto te permitirá ver tus fotos en un collage. En selecciones como Viajes, puedes encontrar tus vacaciones o viajes por fecha. También puedes fijar diferentes colecciones.

El carrusel de Favoritos ahora le muestra una presentación de diapositivas de fotografías de varias colecciones favoritas.