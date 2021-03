Cómo abandonar grupos de WhatsApp sin que nadie lo note

Estar dentro de un grupo de WhatsApp puede ser tanto benéfico como problemático. Por un lado, siempre puedes mantenerte en contacto con muchas personas, y por el otro, puede ser molesto recibir muchas notificaciones con contenidos irrelevantes.

Además, es posible que no puedas abandonar libremente la conversación para no ofender a algunos miembros. Por ejemplo, en los grupos de tías, quedarías como un mal sobrino si te sales, así que la mejor opción es dejar el grupo sin que WhatsApp envíe una notificación.

¿Cómo salir de un grupo sin que nadie lo note?

Para poder salir de un grupo sin que WhatsApp te delate con una notificación de: “xxx abandonó el grupo”, lo que se puede hacer es silenciar o deshabilitar los mensajes.

De esta manera dejarás de recibir notificaciones con contenido irrelevante, abandonado virtualmente y no presencialmente el grupo.

Además, esta opción podrá ser revertida en cualquier momento. Así, si cambias de opinión no será necesario que le pidas a alguien que te vuelva a agregar al grupo, sino que tú sólo podrás regresar sin que nadie lo note.

Para habilitar esta opción:

- Ingresar al chat y presionar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha

- Dar clic en Silenciar notificaciones

- Selecciona la opción Siempre y da Ok

Otra opción de hacerlo es:

- Abrir WhatsApp

- Mantener presionado el grupo del que ya no quieres saber más

- Seleccionar en la parte superior el ícono de una bocina con una línea transversal

- Elegir la opción de Silenciar notificaciones para Siempre y dar Ok

Finalmente, cómo último paso puede archivar el grupo para que tampoco aparezca cuando abres la aplicación. Esta opción también puede ser revertida en cualquier momento.

De esta forma no volverás a recibir notificaciones del grupo y tampoco será visible, es decir, lo habrás abandonado virtualmente sin que las personas que lo conforman sepan que ya no los lees.

De acuerdo con NetTv otra forma de abandonar un grupo sin que nadie lo note, es descargando una aplicación llamada GroupXiT, disponible en la tienda de aplicaciones de Android.

Tras descargarlo se debe abrir y darle los permisos de ejecución para que comience a trabajar.

Posteriormente la aplicación mostrará todos los grupos de WhatsApp a los que perteneces. Ahí podrás elegir los chats o el chat que deseas abandonar al seleccionar Ok, y con ello ya no serás parte de ellos. Debes considerar que si optas por esta forma de abandono, tendrás que pedirle a alguien que te vuelva a agregar en caso de que quieras volver, ya que no es reversible como la primera opción.

En caso de que creas que en algún querrás volver al grupo, tienes que elegir la primera opción, en este caso bastará con que desarchives la conversación y le quites el silencio.

Para desarchivar la conversación tendrás que abrir WhatsApp Web y ahí elegir los tres puntos que aparecen en la barra izquierda de conversaciones.

Deberás presionar Archivados y elegir el grupo al que quieres volver. Tras ello volverás a ver el chat entre tu listado de conversaciones.

Finalmente podrás volver a recibir notificaciones al quitarle el silenciador. Desde WhatsApp debes ir al chat y presionar una flecha que apunta hacia abajo, y seleccionar Desactivar silencio de notificaciones.

Desde tu móvil puedes reactivarlo siguiendo los mismos pasos que hiciste para colocar el silencio, es decir, presionando el chat y posteriormente seleccionando el ícono de una bocina con una diagonal o dentro del chat, presionando los tres puntos de la esquina derecha superior. La diferencia es que en esta ocasión la opción a seleccionar será Desactivar silencio de notificaciones.

Cabe apuntar que aunque hayas silenciado las notificaciones podrás leer los mensajes, solo basta con abrir el chat como cualquier otro y proceder a revisar la conversación.

Fuente: INFOBAE