Elon Musk anuncia que eliminará opción de bloquear usuarios en Twitter X

El último ajuste que propone Elon Musk para Twitter (o X, como ahora se llama) despertó un hervidero. El magnate tecnológico propone eliminar la función de bloquear otras cuentas, ya que afirma que dicha función «no tiene sentido».

«El bloqueo se eliminará como una ‘característica’, a excepción de los DM», publicó el magnate de la tecnología este viernes. «No tiene sentido.»

X/Twitter describe el bloqueo como «una característica que te ayuda a controlar cómo interactúas con otras cuentas en Twitter. Esta función ayuda a las personas a restringir cuentas específicas para que no se comuniquen con ellos, vean sus Tweets y los sigan».

Bloquear otras cuentas siempre se ha considerado como una opción util si alguien te está acosando, amenazando o acechando en la plataforma.

Entre los que opinaron sobre el anuncio de Musk estaba Jack Dorsey, ex director ejecutivo de Twitter, quien aprobó la decisión: “100% (de acuerdo), solo silencio”, publicó Dorsey en respuesta a Musk.

La alternativa al bloqueo que propone Elon

En lugar de usar el «bloqueo», Musk sugirió que los usuarios de X pueden usar la función de silencio. Sin embargo, el botón de silencio de la red social simplemente elimina las publicaciones de una cuenta de su línea de tiempo sin dejar de seguir o bloquear esa cuenta, mientras que bloquear una cuenta evita que otra cuenta vea sus publicaciones públicas en X. Cuando «silencia» las cuentas de X/Twitter, todavía están capaz de responder a sus publicaciones públicas (simplemente no recibe notificaciones y están ocultas de su vista de forma predeterminada).

No está claro si el movimiento de Musk para eliminar la función de bloqueo significará que cualquier cuenta que un usuario haya bloqueado previamente se desbloqueará repentinamente. Los representantes de X/Twitter no respondieron de inmediato a una solicitud de aclaración.

Alternativamente, un usuario X puede configurar su cuenta como «privada», lo que le permite controlar quién puede ver y responder a sus publicaciones. “Cuando te registras en Twitter, tus Tweets son públicos de forma predeterminada; cualquiera puede ver e interactuar con tus Tweets”, explica la empresa en su sitio de ayuda. “Si proteges tus Tweets, recibirás una solicitud cuando nuevas personas quieran seguirte, que puedes aprobar o rechazar”.

Un ‘caprichito’ que puede revertirse

No obstante, existe la posibilidad de que la decisión de Elon Musk de eliminar la opción de bloquear usuarios se revierta (como otras anteriores que ha propuesto) por un pequeño detalle. Los términos y condiciones tanto de App Store como de Google Play exigen que redes sociales de contenido generado por usuarios como Twitter/X ofrezcan la opción de bloquear, so pena de mantenerlos en la plataforma.

Aunque, en el estricto censo, ambas cláusulas se refieren a la opción de bloquear a “usuarios abusivos” del servicio. Es decir, que la red pueda bloquearlos, no se refiere a que usuarios individuales puedan ejercer o no ese bloqueo. Por la redacción de los términos y condiciones no queda muy claro.