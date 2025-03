Estas son las 6 tendencias de Inteligencia Artificial que transforman el mundo empresarial

Febrero, 2025. La IA se está incorporando en diferentes áreas para crear las capacidades

tecnológicas en las que las empresas confiarán durante las próximas décadas. Los fundamentos

sólidos son esenciales en esta implementación, pero el diseño de una arquitectura moderna capaz

de respaldar procesos, talento y sistemas a escala todavía es uno de los mayores desafíos para

avanzar este camino.



El 16° informe anual Tech Trends de Deloitte, elaborado con base en la experiencia actual que vive el mundo empresarial, arroja las tendencias que están listas para volverse elementos fundamentales en los próximos 18 a 24 meses.

“Los líderes, de la sala del consejo directivo e inclusive en otros niveles descendientes, sienten la presión de innovar con la tecnología e invertir en la modernización de su principal tecnología, con presupuestos limitados. Esto genera una tensión significativa y una manera de aliviarla es resistirse al llamado ‘síndrome del objeto brillante’. El futuro de la tecnología es más familiar de lo que parece, pero en última instancia corre el riesgo de perder relevancia si no es posible traducir el potencial tecnológico en una ventaja operativa, de mercado o de misión”, tal como lo señala Bill Briggs, Chief Technology Officer en Deloitte Global.



Por su parte, Germán Ortiz, Socio Líder de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en Deloitte Spanish Latin America, señala que: “En Latinoamérica, la convergencia entre las tendencias tecnológicas globales y nuestras realidades locales exige tener una visión audaz pero pragmática. Las organizaciones enfrentan el desafío de modernizar sus operaciones y capitalizar tecnologías emergentes, pero con una restricción clave: maximizar el impacto con recursos limitados. No se trata de adoptar todo lo nuevo, sino de priorizar soluciones que impulsen ventajas operativas y competitivas duraderas. En una región marcada por la diversidad y el dinamismo, el éxito radicará en traducir el potencial tecnológico en innovación con propósito: es decir, aquella que no solo resuelva los problemas de hoy, sino que construya cimientos para el crecimiento sostenible del mañana. El futuro no es solo tecnológico, sino además estratégico, y Latinoamérica tiene la oportunidad de escribirlo y llamarlo con su propia voz”.