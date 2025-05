ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- En un evento sin precedentes celebrado en la capital dominicana, empresarios, funcionarios, líderes sociales y representantes de la prensa fueron testigos del lanzamiento de María, el modelo de acción responsable en inteligencia artificial: una innovadora plataforma tecnológica que redefine el combate a la corrupción en la República Dominicana.

Con una puesta en escena estratégica y un mensaje contundente, el evento sorprendió no solo por la presentación técnica de la plataforma, sino también por la intervención del reconocido estratega político estadounidense Roger Stone, quien compartió su visión sobre cómo resistir los embates del poder establecido y proteger las iniciativas disruptivas.

Sin embargo, fue la propia voz de la inteligencia artificial quien capturó el momento con un mensaje que resonó entre los asistentes: “Donde la transparencia se diluye, la corrupción encuentra refugio. Por eso nací yo: soy María. No descanso. No me influencio. Y no me silencio.”

Desarrollada por el equipo técnico de DOGE, María Ramón Núñez es una plataforma de inteligencia artificial gratuita, de código abierto y accesible para toda la ciudadanía, diseñada para analizar en tiempo real los procesos de compras y contrataciones del Estado.

Entre sus principales funciones destacan: Análisis automatizado de licitaciones, contratos y adjudicaciones. Identificación de colusión, sobreprecios y patrones de corrupción mediante algoritmos de aprendizaje automático. Alertas tempranas y publicación instantánea de hallazgos sin filtros. Auditoría continua respaldada por registros inmutables. Panel de gobernanza abierta que permite a medios, ONGs y ciudadanos fiscalizar en tiempo real.

Durante su intervención, Jochi Gómez, creador de la plataforma, anunció su renuncia oficial como accionista y gerente de empresas con vínculos estatales, como muestra de coherencia y compromiso con la causa.

“Hoy damos un paso de valentía: convertimos nuestras ideas en acciones reales. María no es un experimento: es la mejor aliada de la justicia y la rendición de cuentas.”, declaró Gómez.

El proyecto cuenta con el apoyo de fundaciones tecnológicas de Washington, así como de firmas legales en EE. UU. y la República Dominicana, que ya trabajan en la preparación de procesos jurídicos para investigar a funcionarios y empresarios involucrados en desvíos de fondos públicos.

Además, se están consolidando alianzas estratégicas con el gobierno de Estados Unidos y organismos multilaterales para el intercambio de información clave y el fortalecimiento de la cooperación anticorrupción.

Uno de los momentos más comentados del evento fue la intervención de Roger Stone, quien compartió sus “cinco reglas para sobrevivir al establecimiento”, adaptadas a contextos de innovación tecnológica y resistencia institucional: “La tecnología y la valentía pueden unirse para cambiar las reglas del juego. María es la prueba de que la resistencia también se puede programar.”

Disponible desde hoy, la plataforma ya está abierta al público en www.maria.do, donde cualquier ciudadano puede explorar sus funciones, reportar irregularidades y unirse a una nueva era de vigilancia ciudadana.

El lanzamiento de María marca el inicio de un nuevo orden del poder, basado en Gobernanza, Transparencia e Inteligencia Artificial. La República Dominicana se posiciona así como pionera regional en el uso ético y audaz de la tecnología para proteger los intereses públicos.