Un reciente estudio realizado por científicos en Estados Unidos ha revelado que los relojes inteligentes podrían desempeñar un papel crucial en la identificación temprana de enfermedades cardiovasculares.

Según informó el medio británico Daily Mail, los investigadores han desarrollado una nueva métrica que utiliza datos recopilados por estos dispositivos para evaluar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Este avance podría transformar tanto los controles médicos rutinarios como el monitoreo personal de la salud.

La investigación, liderada por Zhanlin Chen, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, propone un método sencillo pero innovador: dividir la frecuencia cardíaca diaria promedio por el número de pasos dados en un día.

Esta relación, conocida como DHRPS (por sus siglas en inglés), podría ser un indicador más preciso de la salud cardiovascular que el simple conteo de pasos o la frecuencia cardíaca por separado. Según detalló el Daily Mail, esta métrica refleja cómo responde el corazón al ejercicio y al estrés físico diario, lo que la convierte en una herramienta potencialmente más significativa para evaluar el bienestar cardíaco.

Chen explicó que esta métrica no solo mide el nivel de actividad física, sino que también captura la capacidad del corazón para adaptarse a los cambios en la actividad a lo largo del día.

“Es una métrica más significativa porque llega al tema central de capturar la capacidad del corazón para adaptarse al estrés”, afirmó el investigador. Además, destacó que esta herramienta podría ser calculada fácilmente por cualquier persona utilizando los datos de su reloj inteligente o, en el futuro, estar integrada directamente en las aplicaciones de estos dispositivos.

Un análisis con datos de más de 6.000 personas

El equipo de investigación analizó información de más de 6.000 adultos estadounidenses que participaron en el programa de investigación All of Us, proporcionando datos de sus dispositivos Fitbit y registros médicos electrónicos. Según remitió el Daily Mail, los resultados mostraron que las personas con un DHRPS elevado tenían un riesgo significativamente mayor de padecer diversas enfermedades cardiovasculares.

Los participantes con una DHRPS alta presentaron el doble de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, 1,7 veces más probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca, 1,6 veces más probabilidades de tener hipertensión arterial y 1,4 veces más probabilidades de sufrir aterosclerosis coronaria, una afección caracterizada por la acumulación de placa en las arterias del corazón.

Sin embargo, el estudio no encontró una relación directa entre la DHRPS y el riesgo de accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos.

Además, los investigadores concluyeron que la DHRPS estaba más estrechamente asociada con los diagnósticos de enfermedades cardiovasculares que otras métricas como la frecuencia cardíaca diaria o el conteo de pasos por sí solos. Esto refuerza la idea de que esta métrica podría ser una herramienta valiosa para identificar a personas en riesgo y recomendarles pruebas adicionales o programas de acondicionamiento físico.

Un futuro prometedor para la tecnología portátil en la salud

El Daily Mail destacó que este avance podría tener implicaciones significativas en la práctica médica. Con cierto refinamiento, la métrica DHRPS podría incorporarse en las evaluaciones estándar de riesgo cardiovascular utilizadas por los médicos.

Chen señaló que los dispositivos portátiles, como los relojes inteligentes, ofrecen una gran cantidad de datos minuto a minuto sobre la función cardíaca, lo que representa una oportunidad única para mejorar la detección temprana de enfermedades.

No obstante, el investigador también reconoció las limitaciones del estudio. Debido al diseño de la investigación, no fue posible determinar si las mediciones de los dispositivos Fitbit se realizaron antes o después del diagnóstico de las enfermedades cardíacas en los participantes. Por ello, el equipo planea realizar estudios adicionales que analicen la DHRPS en intervalos más cortos, en lugar de promedios diarios, para obtener resultados más precisos.

Chen presentará los hallazgos del estudio en la sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología , que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo en Chicago.

La importancia de la prevención en enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares, que incluyen afecciones como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la aterosclerosis, son una de las principales causas de muerte y discapacidad en países como el Reino Unido.

Según el Daily Mail, estas enfermedades suelen estar asociadas con la acumulación de depósitos de grasa en las arterias, un proceso conocido como aterosclerosis, así como con un mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos.

Sin embargo, muchas de estas afecciones pueden prevenirse adoptando un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y la reducción de factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. El uso de dispositivos portátiles como los relojes inteligentes podría convertirse en una herramienta clave para fomentar hábitos saludables y monitorear el progreso en tiempo real.

Otros usos de los relojes inteligentes en la salud

Este no es el único caso en el que los relojes inteligentes han demostrado su utilidad en el ámbito médico. Según informó el Daily Mail, investigaciones previas han utilizado datos de estos dispositivos para predecir el riesgo de demencia. Factores como la velocidad al caminar, el número de pasos diarios y los patrones de sueño han sido identificados como indicadores potenciales de deterioro cognitivo.

Por ejemplo, se descubrió que las personas que caminaban regularmente ya un ritmo más rápido tenían un 40 % menos de probabilidades de ser diagnosticadas con demencia o deterioro cognitivo. Asimismo, aquellos que se acostaban antes de las 21:00 horas y dormían más de nueve horas por noche presentaban un riesgo 60 % mayor de desarrollar esta enfermedad.

Estos hallazgos subrayan el potencial de los dispositivos portátiles para proporcionar información valiosa sobre diversos aspectos de la salud, desde el corazón hasta el cerebro. Con más investigaciones y avances tecnológicos, los relojes inteligentes podrían convertirse en aliados indispensables para la prevención y el tratamiento de enfermedades.