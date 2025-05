Madres techies: cómo la tecnología conquista el corazón (y el hogar) de las mujeres

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Durante mucho tiempo se pensó que la tecnología era terreno exclusivo de los entusiastas más técnicos. Sin embargo, esa idea ha quedado atrás: hoy, las mujeres están más involucradas que nunca en las decisiones tecnológicas del hogar. Y no se trata solo de elegir un equipo funcional, sino uno que también sea bello, intuitivo y que se integre al estilo de vida familiar.

En el contexto del Día de la Madre, cobra especial relevancia reconocer cómo muchas madres modernas buscan dispositivos que no solo entretengan, sino que también embellezcan su espacio, ofrezcan soluciones inteligentes y se alineen con su gusto por el diseño y la practicidad.

Un claro ejemplo de esta tendencia es The Frame de Samsung, un televisor que rompe los esquemas tradicionales al combinar tecnología de punta con un diseño artístico. Cuando no está en uso como pantalla, The Frame se convierte en una obra de arte personalizable, ideal para quienes buscan funcionalidad sin sacrificar estilo.

Equipado con QLED 4K, modo arte, sensor de movimiento y marco personalizable, The Frame es mucho más que un televisor: es una ventana a la estética, el entretenimiento y la conectividad que las madres modernas valoran. Ya sea para disfrutar una película en familia, ver sus series favoritas, o simplemente llenar el hogar de arte digital, este equipo es una opción ideal para regalar en una fecha tan especial.

Una ventana al mundo del arte

Preferido por diseñadores de interiores y arquitectos, The Frame fue concebido para propiciar que el arte se integre al hogar de una manera formidable, a través de una pantalla diseñada tecnológicamente para reproducir pinturas con una alta fidelidad visual. Es una herramienta versátil y súper aprovechable no sólo para los seguidores de la última tecnología en televisores, sino también para los amantes de la decoración.

Cuando está apagado, se activa la función Modo Arte que da acceso al catálogo de pinturas de la plataforma online Samsung Art Store. Son alrededor de 2.600 piezasque incluye maestros, lienzos de arte moderno y obras plásticas contemporáneas.

Además de tener la opción de escoger obras clásicas de los museos Louvre y El Prado, entre otras colecciones de renombre, Samsung estableció un convenido con Art Basel, feria de arte contemporáneo que tiene lugar anualmente en varias ciudades del mundo.

En un mundo cada vez más conectado, las madres no solo quieren estar al día con la tecnología: quieren que esta se adapte a ellas, a su ritmo, a su estilo y a su espacio. Y en eso, Samsung les habla con un lenguaje que entienden perfectamente: el de la innovación que emociona y embellece.