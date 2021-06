Nintendo anuncia lanza tráiler de Metroid Dread y Zelda: BotW 2

En E3 2021, Nintendo anunció Metroid Dread para Nintendo Switch con un tráiler y su fecha de lanzamiento. El nuevo título llegará a la consola el 8 de octubre de 2021.

No es Metroid Prime 4 como esperábamos y que se rumoreaba hiciera su aparición en el evento, pero Metroid Dread es totalmente una sorpresa agradable y que seguramente los fanáticos de la saga disfrutarán. De cualquier manera, la compañía anunció que Metroid Prime 4 continúa en desarrollo.

Como podemos ver en el tráiler, Metroid Dread vuelve a la jugabilidad clásica como un título de plataforma en 2D side-scrolling. Se trata del primer juego de Metroid con este estilo en 19 años, ya que deja de lado su jugabilidad de disparos en primera persona.

Según la Gran N, el título tendrá una sensación “más amenazante”, además de que Samus debe lidiar con una variedad de nuevos enemigos robóticos que se llaman E.M.M.I.

La última vez que vimos un proyecto de esta popular saga fue en 2017 con Metroid: Samus Returns, un título para 3DS que a su vez era un remake del juego de Game Boy Metroid II: The Return of Samus de 1991. De esta manera, Metroid Dread es el primero de la serie en llegar a Nintendo Switch.

En la conferencia, Nintendo también anunció que se estrenará un Amiibo de Samus, el cual aparece con uno de robots que debes derrotar en el juego.

Zelda: BotW 2

El productor de la serie The Legend of Zelda, Eiji Aounuma, compartió en E3 2021 un nuevo tráiler y la fecha de lanzamiento de Breath of the Wild 2, el juego más esperado de la Nintendo Switch.

Del avance destaca la inclusión de zonas aéreas que Link podrá explorar en el juego. Aonuma no compartió detalles sobre la trama o qué papel tendrán en la historia las nuevas latitudes, que recuerdan al mundo aéreo de Neburia del videojuego The Legend of Zelda: Skyward Sword, que por cierto estrenará una remasterización el próximo 16 de julio en la Switch.

En el tráiler vemos cómo Link se transporta a estas zonas con alguna habilidad especial que, muy probablemente, tendrá un papel clave en el gameplay del juego.

Del resto del tráiler destaca la renovación de algunos enemigos clásicos, como los bokoblin que habitan el reino de Hyrule en Breath of the Wild, y que en la secuela sumarán fuerzas con gólems de piedra. Otro de los elementos que destacan en el tráiler es que la paravela volverá a ser clave en los traslados en el juego, en especial ahora que la exploración se realizará por tierra y aire.

Nintendo señaló que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se estrenará en 2022. La compañía no compartió una fecha específica de lanzamiento, aunque es difícil que veamos el título a inicios de 2022; quizá sea durante el tercer trimestre o, por qué no, en la temporada navideña.