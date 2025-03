ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado que el lanzamiento oficial de One UI 7 comenzará el 7 de abril, ofreciendo un nuevo y atrevido diseño para una mayor personalización y control de la experiencia del usuario.

One UI 7 introduce una nueva interfaz creada para la IA, que ayuda a los usuarios a interactuar con sus dispositivos Galaxy de forma más natural que nunca. La actualización estará disponible empezando con las series Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6, y se extenderá progresivamente a más smartphones y tablets Galaxy.

Un nuevo y atrevido diseño para una mayor personalización

One UI 7 viene con un diseño sencillo, llamativo y emotivo, que aporta una experiencia ágil y uniforme a los usuarios de Galaxy. Una pantalla de inicio simplificada, así como widgets One UI y pantalla de bloqueo rediseñados permiten a los usuarios personalizar sus dispositivos de forma intuitiva y fluida.

Para mayor comodidad, Now Bar ofrece actualizaciones en tiempo real de los temas más importantes para el usuario directamente en la pantalla de bloqueo. Así, durante una carrera matutina, los usuarios pueden comprobar fácilmente su progreso y ver qué canción está sonando en sus Galaxy Buds, todo con un simple movimiento, sin desbloquear el teléfono.

Funciones de IA más inteligentes para una experiencia más intuitiva

One UI 7 presenta experiencias sin interrupciones basadas en IA que ayudan a los usuarios a ser productivos y a explorar su creatividad.

Con Galaxy AI, los usuarios pueden hacer más sencillas las tareas cotidianas, minimizando la necesidad de cambiar entre aplicaciones. AI Select ofrece recomendaciones intuitivas mediante la comprensión del contexto.

Por ejemplo, un usuario puede simplemente desplegar el panel Edge y pulsar el icono “Selección con IA” cuando ve un vídeo para guardarlo como archivo GIF. Writing Assist permite a los usuarios resumir fácilmente o dar formato automáticamente a contenidos en los que se pueden seleccionar textos.

One UI 7 también permite ediciones sencillas para dar a los usuarios más control y libertad creativa. Drawing Assist] ayuda a dar vida a las ideas con más de una entrada de datos o información, incluyendo combinaciones de guiones de texto e imágenes o bocetos. Audio Eraser pone la edición avanzada al alcance de todos, aislando las categorías de sonidos y eliminando los ruidos no deseados en los vídeos.

Con una mayor integración con el asistente Gemini de Google, controlar el dispositivo es tan fácil como hablar con un amigo. Basta con pulsar de forma prolongada el botón lateral y decir: “Encuentra restaurantes italianos que admitan mascotas y tengan mesas al aire libre cerca”. Gemini ofrecerá recomendaciones al instante en una interacción perfecta.

Natural Language Search se extiende a Ajustes, facilitando el manejo de las preferencias. Los usuarios solo tienen que entrar en Ajustes y decir “siento los ojos cansados”. En un instante, aparecen opciones recomendadas como ajustar el brillo o activar el modo EyeComfort.

Disponibilidad

One UI 7 comenzará a estar disponible el 7 de abril y se extenderá a más smartphones y tablets Galaxy en las semanas siguientes, incluyendo la serie Galaxy S24, Galaxy S24 FE, la serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, la serie Galaxy Tab S10 y la serie Galaxy Tab S9.