Santo Domingo.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el lanzamiento de Galaxy Watch FE, una nueva incorporación a la gama de smartwatches de Samsung diseñada para extender la experiencia de bienestar avanzada y holística de Samsung a un número aún mayor de usuarios.

Galaxy Watch FE, que incorpora las revolucionarias características de hardware y las avanzadas funciones de monitoreo de salud y el estado físico de Galaxy Watch, presenta un diseño elegante y duradero. Este nuevo smartwatch es ideal para aquellos que buscan comenzar a mejorar su bienestar general con información exhaustiva.

“En Samsung, trabajamos para llevar las funciones de monitoreo de salud y estado físico a la mayor cantidad de personas posible en todo el mundo, ayudándolas a realizar los cambios necesarios para mejorar su bienestar a diario y ayudarlas a alcanzar sus objetivos», dijo Junho Park, Vicepresidente y Jefe del Equipo de Planificación de Productos Galaxy Ecosystem, Mobile eXperience Business de Samsung Electronics.

«Estamos encantados de añadir el nuevo Galaxy Watch FE a nuestra cartera de dispositivos portátiles, ofreciendo a más personas acceso a información personalizada sobre la salud que les permita estar motivados y mantenerse más sanos día y noche.»

Estilo y durabilidad que potencian el bienestar diario

Galaxy Watch FE, disponible en un tamaño de 40 mm, ofrece un aspecto renovado basado en el icónico diseño de la serie Galaxy Watch. Se presenta en tres colores -negro, oro rosa y plata- con nuevas correas que incorporan costuras azules y naranjas distintivas, realzando el diseño y proporcionando un dispositivo elegante que complementa cualquier estilo.

Además, Galaxy Watch FE ofrece una variedad de nuevas esferas que permiten a los usuarios personalizar su reloj, mientras que la correa de un solo clic también hace que sea fácil cambiar la correa para mezclar y combinar para satisfacer su estilo. Galaxy Watch FE cuenta con un cristal de zafiro que ofrece una durabilidad superior, lo que brinda a los usuarios protección contra rayones durante el uso diario.

Para que cada día sea más saludable y motivador

Equipado con el avanzado sensor BioActive de Samsung, Galaxy Watch FE ofrece una serie de potentes funciones de ejercicio y bienestar que brindan consejos personalizados y prácticos en todo momento. Para dormir mejor y comenzar bien el día, Galaxy Watch FE ofrece una serie de funciones avanzadas para el sueño, desde el monitoreo de los patrones de sueño hasta el entrenamiento del sueño y la ayuda para crear un entorno propicio para el sueño.

Además, los usuarios pueden controlar su salud cardiaca integral con un paquete de funciones de monitoreo del corazón. Galaxy Watch FE ofrece la función Alerta RC para detectar frecuencias cardiacas anormalmente altas o bajas y la función Notificación de Ritmo Cardiaco Irregular (IHRN) para controlar de forma proactiva los ritmos cardiacos que sugieren fibrilación auricular (Afib). Además, los usuarios pueden conocer mejor el estado de su corazón controlando la tensión arterial y ECG.

Los usuarios pueden realizar un seguimiento de más de 100 ejercicios diferentes junto con su progreso directamente desde su muñeca. Para los corredores, el análisis avanzado de carrera ayuda a los usuarios no solo a analizar el rendimiento general para maximizar la eficiencia, sino que también puede proporcionar información y orientación para ayudar a prevenir lesiones para que puedan seguir avanzando hacia sus objetivos. Para una experiencia de carrera más óptima, la Zona de Frecuencia Cardíaca Personalizada ayuda a los usuarios a establecer sus propios objetivos en función de sus capacidades físicas.

Galaxy Watch FE ayuda a los usuarios a alcanzar sus objetivos en materia de salud y a mantenerse motivados. Composición corporal ofrece datos completos sobre el cuerpo y la forma física como indicadores para seguir el progreso. Además, los usuarios pueden recibir mensajes de motivación a lo largo de su programa de bienestar para seguir mejorando.

Experiencias impulsadas por el Ecosistema Galaxy

Como todas las series Galaxy Watch, el FE ofrece una experiencia de conexión perfecta entre los dispositivos Samsung Galaxy. Los usuarios pueden ubicar de forma rápida y sencilla su teléfono cuando lo desconectan de su reloj con Find My Phone (Encontrar mi teléfono). Controla de forma remota la cámara de tu smartphone Samsung conectado con Camera Controller (Controlador de Cámara) para cambiar el modo, el ángulo o el zoom directamente desde la muñeca.

Galaxy Watch FE es compatible con Samsung Wallet (Billetera Digital), lo que significa que los usuarios pueden pagar sus compras y acceder a tarjetas de identificación, como el carné de conducir o el carné de estudiante, en su smartwatch para disponer de una auténtica billetera digital todo en uno.

Disponibilidad

Galaxy Watch FE estará disponible a nivel mundial a partir del 19 de junio.

La disponibilidad puede variar en función del mercado, el modelo y el smartphone vinculado. Todas las funciones, características, especificaciones y demás información sobre el producto proporcionada en este documento, incluidas, entre otras, las ventajas, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseñado exclusivamente para el bienestar general y forma física. No está diseñado para ser utilizado para detección, diagnóstico, tratamiento, control o administración de cualquier afección médica o enfermedad. Cualquier información relacionada con la salud a la que se acceda a través del dispositivo y/o la aplicación no se debe considerar como consejo médico. Los usuarios deben consultar a un médico. Algunas funciones pueden variar según el mercado, el operador o el dispositivo vinculado.

Se venden de forma separada. La disponibilidad puede variar en función del mercado u operador.

Las funciones del modo sueño están destinadas únicamente para fines generales de bienestar y estado físico. Las medidas son sólo para referencia personal. Consultar a un médico profesional.

Requiere datos de sueño de al menos 7 días, incluidos 2 días de descanso.

Disponible en dispositivos inteligentes registrados en SmartThings. Requiere la última versión de las aplicaciones móviles Samsung Clock y SmartThings.

La función IHRN sólo está disponible en determinados mercados. Disponible en dispositivos Wear OS versión 4.0 o posterior. No está pensada para proporcionar una notificación en cada evento de ritmo irregular sugestivo de Fibrilación Auricular y la ausencia de una notificación no está pensada para indicar la ausencia de un proceso patológico. No está pensada para usuarios con otras arritmias conocidas. Las funciones son compatibles con la aplicación Samsung Health Monitor. La disponibilidad puede variar en función del mercado o dispositivo.

Debido a las restricciones de mercado para obtener la aprobación/registro como Software as a Medical Device (SaMD), sólo funciona en relojes y smartphones adquiridos en los mercados donde el servicio está disponible actualmente (sin embargo, el servicio puede verse restringido cuando los usuarios viajan a mercados sin servicio). Esta aplicación sólo se puede utilizar para realizar mediciones a partir de los 22 años.

La función Presión Arterial sólo está disponible en algunos mercados. Para garantizar la precisión, los usuarios deben calibrar su dispositivo cada cuatro semanas con un brazalete tradicional para medir la tensión arterial. La función de Presión Arterial no puede diagnosticar hipertensión ni otras enfermedades, ni detectar señales de infarto. No pretende sustituir a los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento por parte de un profesional de la salud calificado.

La función ECG sólo está disponible en determinados mercados. No pretende sustituir a los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento. Esta función no está destinada a usuarios con arritmias conocidas que no sean Fibrilación Auricular. Los usuarios no deben interpretar ni adoptar medidas clínicas basadas en los resultados del dispositivo sin consultar a un profesional de la salud calificado.

Para actualizar los rangos de cada zona HR para correr basándose en las capacidades cardiopulmonares, se requiere correr al aire libre más de 10 min con una velocidad constante de 4km/h o superior.

Composición corporal no se debe utilizar si tiene colocado un marcapasos u otros dispositivos médicos implantados, o si está embarazada. Los resultados de las mediciones pueden no ser precisos si tiene menos de 20 años. Diseñado solamente para el bienestar general y forma física.

La disponibilidad de determinadas aplicaciones y funciones puede variar según el mercado, el operador o el dispositivo conectado.

La función requiere que el reloj del usuario esté vinculado a su teléfono y que haya iniciado sesión en la misma Cuenta de Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado y los dispositivos conectados.

Camera Controller es compatible con Galaxy Watch4 y modelos posteriores de Galaxy Watch cuando se empareja con la serie Galaxy S9 y posteriores. La función de zoom de Camera Controller está disponible en la serie Samsung Galaxy Watch4 y en los modelos posteriores de Galaxy Watch que se vinculen a un smartphone de las series Galaxy S, Galaxy Note y Galaxy Z con One UI 5.1 o superior compatible con Camera Controller.

La disponibilidad de Samsung Wallet y sus funciones pueden variar según el mercado y el smartphone vinculado.

La disponibilidad puede variar según el mercado o el operador. Los modelos, colores, tamaños y correas compatibles pueden variar según el mercado o el operador.

La disponibilidad de color puede variar según el mercado.

Medido sin sensores de salud.

Medido sin correa

La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores.

Wear OS Powered by Samsung funciona con teléfonos que ejecutan la última versión de Android (excepto la edición Go y los teléfonos sin Google Play Store). Las funciones compatibles pueden variar entre plataformas y mercados, y la compatibilidad está sujeta a cambios.

Conectividad LTE sólo disponible en los modelos LTE.

Galaxy Watch FE es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad durante 10 minutos con la clasificación 5ATM. No es apto para buceo ni actividades acuáticas a alta presión. Si el dispositivo o las manos se mojan, se deben secar bien antes de manipularlo. La serie Galaxy Watch FE ofrece protección contra la entrada (IP68) de polvo y agua dulce hasta un máximo de 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. Consulta el manual del usuario para obtener más información, incluidas las instrucciones de cuidado y uso.

La activación del dispositivo sólo está disponible tras conectarlo a un smartphone compatible con Google Mobile Services. Los dispositivos compatibles pueden variar según el mercado, el operador o la marca del dispositivo.