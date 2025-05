Nueva York, 29 may (EFE).– La compañía del diario The New York Times (NYT) ha dado licencia de uso de su contenido editorial al gigante Amazon para utilizarlo en las plataformas de inteligencia artificial (IA) del gigante tecnológico, según anunció este jueves el rotativo.

Esta es la primera vez que el NYT llega a un acuerdo de licencia centrado en la tecnología de IA generativa y, según declaró la organización de noticias hoy, esta unión “llevará el contenido editorial del Times a diversas experiencias de los clientes de Amazon”.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo de licencia con Amazon, pero se sabe que además de los artículos de noticias, el acuerdo también incluye material del sitio web de comida y recetas del periódico neoyorquino -que está entre las secciones más visitadas-, así como los artículos de The Athletic, especializado en deportes.

Un artículo del NYT indica que del contenido editorial del medio por parte de Amazon podría extenderse al software Alexa de sus altavoces inteligentes.

El material del NYT también se utilizará para entrenar los modelos de inteligencia artificial patentados de Amazon, según el rotativo.

“El acuerdo se ajusta a nuestro principio fundamental de que vale la pena pagar por el periodismo de alta calidad”, declaró Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva de NYT, en un comunicado.

Este acuerdo parece marcar un cambio de estrategia del rotativo neoyorquino con respecto a la inteligencia artificial.

En 2023, el medio demandó a OpenAI y a su socio, Microsoft, por infracción de derechos de autor, acusando a las empresas tecnológicas de utilizar millones de artículos publicados por el rotativo para entrenar sus chatbots sin ningún tipo de compensación económica.

Por su parte, varios medios estadounidenses, como la revista Time o News Corp -matriz de The Wall Street Journal-; y medios internacionales como Le Monde, de Francia, y Prisa Media, con sede en España, han llegado a acuerdos de contenido de varios años con OpenAI. EFE