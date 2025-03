Tus días son más inteligentes al activar la IA de Samsung desde el nuevo Galaxy S25

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo;- El nuevo y más sofisticado integrante de la serie Galaxy S de Samsung Electronics, recientemente presentado a nivel global, es el smartphone más actual con el que puedes hacer que la agenda de tus días sea más inteligente.

Desde la primera actividad mañanera hasta el cierre del día, el Samsung Galaxy S25 que llegó con potentes herramientas basadas en Inteligencia Artificial como la app Google Gemini. Todo para cumplir con tu agenda cotidiana. Desde forma remota o en el hogar, en el trabajo, cuando estás en clase, mientras te diviertes o ejercitas, o estás en movimiento, la IA de Samsung estará a tu lado para lo que necesites.

Dentro del variado portafolio de soluciones que tu Galaxy S25 te ofrece, conoce cinco recursos a continuación. De seguro vas a impresionarte con la ayuda que puedes obtener siguiendo procedimientos muy sencillos.

1.- Días más sencillos y más agradables

Tu nuevo smartphone está dispuesto a ponerse al servicio de tus preferencias, para que tus días sean más sencillos y más confortables. Para ello trae Now Brief, una nueva herramienta que observará tu uso y preferencias para ofrecerte continuamente sugerencias o información útil.

De esta forma, Galaxy S25 te recomendará que abras una app o prestes atención a una determinada tarea, te dará un resumen de tu agenda del día, entre otras cosas. ¿Y como obtienes acceso a Now Brief? Sin tener que desbloquear tu dispositivo, sencillamente tocas Now Bar, función que te abre la información que te ha organizado Now Brief.

Siempre lo tendrás situado en la parte inferior de la pantalla para tenerlo fácilmente a la vista. No olvides que puedes integrar la app Samsung Health a Now Brief, para que en ese reporte de sugerencias y datos, aparezcan referencias al plan de entrenamiento y otras recomendaciones.

2.-Presiona el botón lateral y explícalo a Gemini

Comienza, gestiona, avanza y termina a tu ritmo las tareas desde tu smartphone sin tener que cambiar entre las distintas aplicaciones que tienes abiertas y están usando.

Cuando necesites ir a una de ellas, es sencillo: mantén presionado el botón lateral para decirle a la app Google Gemini lo que necesitas usando las palabras que sueles emplear y se encargará de cumplir tus órdenes.

Este recurso también enriquecerá tus actividades laborales y de estudio, porque podrás entablar una conversación fluida con este asistente inteligente para para intercambiar ideas o preparar presentaciones adjuntando imágenes y obteniendo respuestas que se adapten al estilo de conversación que sueles tener con tus contactos.

3.-Fotografía lo que tienes en la nevera y resuelve la comida

Galaxy AI está demostrando cada vez más que puede hacer mucho para que te sientas asistido oportunamente y en los asuntos más rutinarios como por ejemplo gestionar la preparación de un almuerzo en tu hogar. Sencillamente haz una foto de lo que conservas en tu refrigerador con la cámara de tu Samsung Galaxy S25, y con ayuda de Galaxy AI podrás obtener recetas basadas incluso en la misma tendencia culinaria de los platos que ya has preparado.

También puedes optar por la función Circle to Search. Quizás tienes la foto guardada en tu smartphone de aquel plato inolvidable que degustaste hace varios meses y te antojas de preparlo. Sencillamente encierra el plato en un circulo y esta función lo buscará de manera inteligente en la web para hallar una o varias recetas para que lo prepares y degustes en casa. Muy importante: todas esta información la puedes guardar de manera automática en Samsung Notes.

4.- Escribe un texto y se tornará en una imagen

Con Galaxy AI cumplirás tareas laborales o de estudio más rápido de lo que imaginas. Una de las nuevas funciones que llegan con el S25 es Drawing Assist apunta hacia este objetivo. Basta con que escribas un texto, y este recurso inteligente creará imágenes. También podrás combinar palabras con un boceto de un objeto específico, que hagas con un dedo o con la ayuda del S Pen, y Drawing Assist integrará todos estos elementos para crear una ilustración. A este recurso basado en IA podrás sacarle provecho para enriquecer contenidos que compartas en tus redes sociales, para tus estudios, tus actividades comerciales, compromisos laborales y mucho más.

5.- Perfecciona tus videos para compartir

Seas influencer, creador de contenidos, youtubes, ticktokero o sencillamente publicas con regularidad en tus redes sociales, el Galaxy S25 tiene dos herramientas que van a facilitarte la edición de videos.

Con Audio Eraser podrás eliminar el ruido indeseable de fondo de tus grabaciones, incluso con la posibilidad de ajustar diferentes tipos de sonido como voces, música y más. Y con Auto Trim, tu nuevo teléfono inteligente te da la opción de hacer clips de manera inteligente. Escoge y combina varios videos, mientras los editas usando esta función. La IA detecta la actividad clave de cada uno, los selecciona y te los ofrece en un solo video, con la duración que necesites.