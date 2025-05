Más allá de hospedajes, Airbnb apuesta a experiencias y servicios

Durante 17 años, Airbnb se enfocó en una sola cosa: el alquiler de casas. Sin embargo, ahora la plataforma ha replanteado esa idea para ir más allá y ofrecer experiencias, anunció Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de la compañía, durante el lanzamiento de una nueva era en los viajes.

El evento se llevó a cabo en Los Ángeles, California, donde Chesky afirmó que Airbnb vuelve a transformar la manera en que las personas viajan. A partir de ahora, además del alquiler de alojamientos, se incorporan Experiencias y Servicios.

Con esta revolución, la plataforma de alquiler inicia una nueva era en los viajes, ampliando su propuesta más allá del hospedaje. Además de alojamientos, ahora ofrece servicios personalizados en 10 categorías, como chefs privados, entrenadores, maquillistas o fotógrafos, muchos de ellos profesionales reconocidos a nivel internacional.

“Hace diecisiete años, transformamos la forma en que la gente viaja”, declaró Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, en un comunicado de prensa . “Con el lanzamiento de servicios y experiencias, estamos transformando los viajes de nuevo. Ahora puedes usar Airbnb para mucho más que un Airbnb”.

“La gente elige hoteles por sus servicios. La gente elige Airbnb por el espacio”, añadió Chesky. “Ahora te ofrecemos lo mejor de ambos mundos: casas increíbles con servicios que las hacen aún más especiales”.

Airbnb lanza sus experiencias con 10 categorías en 260 ciudades (por lo pronto, en República Dominicana solo se mantendrán los alojamientos, pero está en la lista de la expansión) y seguirá ofreciendo más servicios en más ciudades a medida que se expande.

La compañía afirmó que evaluará a los proveedores y que los seleccionados ya cuentan con un promedio de una década de experiencia.

