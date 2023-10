El hotel Tortuga Bay Puntacana Resort & Club fue galardonado como Mejor Hotel Boutique en República Dominicana, en los Caribbean Boutique Hotel Awards 2023 de la revista Caribbean Journal.

El hotel, diseñado por el reconocido Oscar de la Renta, fue electo por los lectores del periódico Caribbean Journal y los principales expertos del mundo en viajes al Caribe, que eligieron los mejores hoteles boutique de la región de caribeña.

Este año fueron premiados todos los hoteles boutique del Caribe, ubicados desde las Bahamas al norte, hasta Aruba, Bonaire y Curaçao al sur, los cuales recibieron más de 50 mil votos de lectores de Caribbean Journal de todo el mundo.

«Enhorabuena a todos los ganadores de este año, nuestros lectores han hablado», expresó Alexander Britell, director y editor de Caribbean Journal.

«Ser seleccionado para estos premios por viajeros frecuentes del Caribe es un honor excepcionalmente muy alto para los hoteles boutique que ejemplifican lo mejor de la hospitalidad caribeña», puntualizó Britell al valorar la selección de los premiados.

Acerca del Tortuga Bay Puntacana Resort & Club

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club es un hotel de 13 villas privadas frente al mar diseñado por el reconocido Oscar de la Renta. En 2017, el hotel fue renovado por el diseñador americano Markham Roberts en el 2017, con la meta principal de evolucionar la experiencia de hospitalidad imaginada originalmente por Oscar de la Renta.

En el 2022 recibió el premio “Change Makers” otorgado por la organización The Leading Hotels of the World (LHW), por apoyar a su comunidad y su compromiso con mejorar el bienestar físico, económico y emocional de esta. Asimismo, quedó en el top 5 de la lista de los 25 Mejores Hoteles en el Caribe en la edición 2023 del Best Hotels Ranking de la revista US News & World Report.

Puntacana Resort & Club es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Instagram: @puntacanaresort @tortugabaypuntacana

Facebook: @Puntacanaresortandclub

www.puntacacana.com https://tortugabayhotel.com/