Éstos son los requisitos para viajar sin restricciones a España desde el 7 de junio

Se autorizará la entrada a extranjeros que hayan recibido fármacos autorizados por la UE o la OMS.

A partir del lunes, los viajeros vacunados de todo el mundo podrán entrar en España, no solo los europeos. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 21 de mayo en Fitur, aunque todavía se desconoce la letra pequeña de esa decisión. Entre las condiciones que se incluirán en el documento definitivo destaca que los viajeros inmunizados solo puedan acceder al país una vez transcurran 14 días desde el último pinchazo y tengan la pauta completa —la monodosis de Janssen o la segunda dosis en los medicamentos que requieren de dos—, según explican diversas fuentes gubernamentales.

La orden se publicará en principio este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según estas mismas fuentes, y entrará en vigor el lunes como ya se había anunciado. El texto se está trabajando en los ministerios de Sanidad y del Interior —encargados del control sanitario y de fronteras—. A última hora de este jueves el documento estaba muy avanzado, aunque todavía no cerrado. De hecho, no se descarta que pueda haber excepciones, por ejemplo con lugares donde haya nuevas variantes. Sería parecido a lo dictado por Francia, donde entra en vigor una orden similar el próximo miércoles, aunque mantiene una lista de países en rojo y naranja (denominados como de riesgo) que no podrán entrar por ocio aunque estén inmunizados con pauta completa.

Otra de las cuestiones que se incluirá en la orden es que los medicamentos aceptados serán aquellos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, las que se administran en España —Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen—, así como las chinas Sinopharm y Sinovac-Coronavac.

Este punto, que ya avanzó Sánchez en el anuncio a bombo y platillo de que España se reabría al mundo, es importante para la población de fuera de Europa o Estados Unidos principalmente. Por ejemplo en América Latina, en países como México, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile, entre otros. Es decir, se permitirá de nuevo la conexión por ocio con mercados con los que existe mucha relación, incluso con multitud de familias separadas por el Atlántico que hasta ahora no tenían permitido visitar a sus allegados si no era por causa justificada.

Esta medida será importante también para la paulatina recuperación de los vuelos de largo radio —supondrá un empuje para la conectividad aérea que quedó mermada por las restricciones—. Por ejemplo con diversos países asiáticos, donde se utiliza mayoritariamente alguno de estos dos medicamentos aprobados por la OMS y todavía no por la EMA. Entre ellos destacan China, Tailandia, Filipinas e India, entre otros.

Asimismo se beneficiarán de la nueva orden países como Turquía y Egipto, más cercanos a la Unión pero fuera del grupo comunitario, donde se utilizan estos medicamentos. En Oriente Próximo también se están inoculando estos medicamentos, por ejemplo en Estados Árabes Unidos, Baréin e Irán. Así como en países del continente africano como Marruecos, Argelia o Senegal.