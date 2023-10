Margaritaville: el karisma más amable y servicial de Cap Cana

Es mundialmente reconocido la calidad del servicio de los hoteles-resort All-Inclusive de Cap Cana que convierte al Este dominicano en una referencia global del alto standing hotelero; pero, si quieres experimentar hasta dónde puede llegar la alta calidad de un buen servicio con el máximo valor por tu inversión vacacional, es el Margaritaville Island Reserve Cap Cana es el sitio ideal.

No por nada, ya cercano a su segundo año de operaciones, ya ostenta el Magellan de Oro de la prestigiosísima Travel Weekly, premios que reconocen lo mejor de la industria de viajes, en las categorías de Hospitalidad General – Resort/Hotel Todo Incluido. Asimismo, un Oro en la categoría Hospitalidad General – Hotel/Resort de Playa, y el Premio de Plata en la categoría de Hospitalidad General – Hotel/Resort de Lujo.

Estamos hablando de un espacio concebido de la alianza Island Reserve entre los gigantes hoteleros Karisma Hotel & Resorts y Margaritaville. ¿El resultado? Las comodidades de un resort todo incluido de clase mundial con el estilo de vida tranquilo característico de Margaritaville lleno de llamativas tablas de surf, vistas de mar y murales de loros. Todo esto con la hospitalidad autóctona del dominicano elevada a un nuevo nivel gracias a los principios de ambas marcas. El «escapismo isleño», como ellos lo llaman.

Así es el Margaritaville Cap Cana

¿Cómo se «vive» en el Margaritaville Cap Cana?

«Tranquilo» y «soñado» ni siquiera le hacen justicia al Margaritaville Cap Cana. Desde la llegada disfrutarás de un mundo extravagante, salpicado de loros, de paletas heladas con sabor a margarita y sandalias. A pesar de lo inmenso que es, el complejo es agradablemente íntimo. Todos los servicios están a cinco minutos a pie o menos.

Ubicado en la impresionante Playa Juanillo de Cap Cana, una idílica extensión de arena blanca como el azúcar y palmeras vírgenes, cuenta con más de 519 suites y 39 villas diseñadas con elementos inspirados en el entorno costero del destino.

Cada habitación cuenta con centros de refrigerios personalizados y acceso al servicio de comidas en la habitación las 24 horas. Los huéspedes tienen 13 tipos de habitaciones de lujo para elegir, incluidas suites swim-up (con acceso a piscina sin salir de la habitación) en la planta baja y de luna de miel, así como villas exclusivas.

Pero además estamos hablando de un Margaritaville. Es decir, hablamos de un concepto donde abundan las opciones de entretenimiento, comidas y mixología en el lugar.

Sobre las comidas, los preferidos son la Trattoria italiana de Frank & Lola, JWB Steakhouse con cortes de carnes y el Mon So Wi con especialidades panasiáticas. Y, muy cerquita de la playa, el Cheeseburger in Paradise. Y, por supuesto, el buffet de The Boat House, con variadas opciones a la hora del desayuno y el almuerzo, desde dominicanas hasta de Wok. Este cierra a las 3:00 pm o hasta que haya comensales en el espacio.

Los huéspedes también pueden tomar un trago o copa en The 5 o’Clock Somewhere Bar, un bar en la piscina con vistas épicas de la playa de Juanillo. En este lugar nos llamó la atención las bandejas de «tacos flotantes». Una fuente gigante de tacos de pescado y carne, para hasta 12 personas, que se sirve en la piscina (generalmente durante el almuerzo) para que los grupos no tengan que salir y vestirse si tienen hambre. Cuesta alrededor de $70 (USD) para seis a ocho personas, y $100 para ocho a 12 personas.

Mención aparte merece el Punch Bar & Lounge (el que «atrapó» a quien suscribe esta nota), donde además podrás disfrutar de noches de música en vivo y una atención muy cercana y hogareña. Este está ubicado en el Entertainment Village, un paseo al frente del resort donde se encuentran los restaurantes y está definitivamente hecho para ser el lugar social. Ese espacio donde comienza y termina la noche.

También hay otros lugares para tomar un buen trago como el Rum Runners, con variedad de rones locales e internacionales, o en el Landshark, con cervezas artesanales y parrilla.

Ahora, si la onda es saludable, después de un día en la playa, los huéspedes también pueden disfrutar del St. Somewhere Spa o tomar una clase de ejercicios en Fins Up, gimnasio abierto las 24 horas del día.

También destaca el Joe Merchant’s, una cafetería que sirve batidos, sándwiches y dulces. Pero también es una «tienda general» donde los huéspedes, a quienes se les asignan puntos según la categoría de su habitación y la duración de su estadía, pueden canjear refrigerios, cervezas, refrescos, vino y otros artículos. La idea aquí es permitir que las personas personalicen sus propios refrigerios para el mini bar de la habitación.

Máximo Valor

Además de la esmerada atención, una de las cosas que más nos agradó del Margaritaville Island Reserve Cap Cana es que las reservaciones ya están abiertas con tarifas Island Reserve Inclusive. Estas cubren todos los alojamientos con impuestos y la oferta de alimentos y bebidas premium.

Asimismo, el servicio a la habitación las 24 horas, servicio de conserjería, valet parking, lavandería y más. Por lo que el tiempo que dure tu estancia no deberás preocuparte por absolutamente nada. Las tarifas comienzan desde RD$ 24.230 (unos $425) por día.