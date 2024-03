Vitaly Sánchez florece en la Alfombra Roja

Santo Domingo, RD.- La comunicadora y co-conductora del espacio radial Alofoke Radio Show abrazó las causas del Mes Internacional de la Mujer para lucirse en la alfombra roja de Premios Soberano, con un vestido bautizado Vitalina, de la afamada diseñadora Lucía Roque y la asesoría en imagen del estilista y director de arte Bramtco Martin.

La presentadora apostó para la ocasión por un diseño que celebra a su género, respaldando la iniciativa Mujeres con Historia, un programa de salud mental que brinda apoyo a mujeres de escasos recursos. “Quería que mi aparición en la Alfombra Roja de Premios Soberano tuviera un impacto colateral en la vida de muchas mujeres que padecen grandes desafíos en los temas de salud mental, por eso decidí sumarme a esta iniciativa que dirige Lucía Roque y que favorece positivamente la vida de muchas dominicanas”, destacó Vitaly Sánchez.

El concepto del diseño de la imagen para Vitaly Sánchez estuvo a cargo del destacado estilista Bramtco Martin, quien reunió un equipo de profesionales criollos para unificar criterios y destacar la imagen de su protagonista. “Todo el concepto gravita en celebrar la feminidad, desde las flores que remiten al renacer vital hasta la silueta con reminiscencias de los años 50. Ponderar la igualdad de género, inspirar a las mujeres y celebrar la vida fue el norte para esta creación”, dijo el estilista.

La diseñadora Lucía Roque, reconocida por la originalidad de sus diseños solidarios, apostó en esta ocasión por una silueta de cortes limpios que resalten la figura de Vitaly. “Nos inspiramos en las grandes divas del Old Hollywood para crear un vestido de seda en rojo pasión, con un corpiño encorsetado, una falda con un sugerente abertura lateral y amplia cola en peau de soie. El bustier fue terminado con una obra de orfebrería, de piezas bañadas en oro y cristales de Swarovsky, que emulan un rosal. Como segunda pieza, un bolero recamado en flores de peau de soie, elaboradas individualmente y dispuestas en relieve sobre la chaqueta”, expresó la diseñadora.

“Este vestido lo he bautizado Vitalina en honor a mi abuela, porque fue ella que me impulsó a venir de Montecristi para cumplir mis sueños. Ella representa todo lo que he logrado y lo que está por venir. Las flores de mi vestido son una analogía de la belleza que albergamos las mujeres. Somos unas reinas, y yo con este vestido me siento la reina de rojo… ¡La reina del Edificio Rojo!”, precisó la presentadora Vitaly Sánchez.

Producción

Estilismo: Bramtco Martin

Vestido: Lucía Roque

Fotografía: Javier y Carlos

Maquillaje: Robert Martínez

Peluquería: Irlandia Cabrera

Joyas: Daniela Espinosa