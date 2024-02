Santo Domingo.- Con una delicada y sobria versión acústica, solo piano, Yohan presenta el live session de su tema Villano, acompañado de un elegante video musical “One- shot” (una sola escena).

La locación para este hermoso trabajo audiovisual, fue el lobby bar del Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo, donde el director Eduardo Álvarez Dargam, realizó un solo tiro de cámara, dejando plasmado cada momento y sentimiento del tema y el histrionismo de Yohan, junto a la ejecución en el piano de cola de antaño del músico Dane Baret. En cuanto a la producción musical de Villano Live Session, los teclados son de Abiel de los Santos y la mezcla y masterización de Joel Antigua.

El tema original presentado en julio de 2023, es una bachata pop, y dándole un aire más dramático al contenido del mismo, la versión acústica en solo piano, permite sentir, aún más profundo, ese sentimiento de angustia y de ansiedad que la canción imprime, cuando de terminar una situación sentimental incómoda se trata.

“Empezar una conversación o un llamado con un -tenemos que hablar-, ya es increíblemente urgente. Entonces mi equipo y yo, pensamos que un piano dejaba claro ese momento cumbre de dar final a algo que ni siquiera ha comenzado, confesando que a mi aún me cuesta cantarla sin sonreír porque siempre lo hago, pero Villano es un tema dramático. Siento que logramos lo que deseaba, decir: no es el momento, seamos amigos, no dañemos esto, con un tema y en versión piano, antes del día del amor y la amistad, así no creamos falsas expectativas. Úselo el que lo necesite”, expresó el cantautor.

La dirección e idea del concepto one-shot, usado en cine y en videos para mostrarlo todo en una toma, aunque parezca sencilla, requiere de más concentración y nivel de compromiso a la calidad de resultado final. Eduardo Álvarez Dargam, el director, tomó cada detalle y destacó muchos aspectos dramáticos que se quieren transmitir en este nuevo audiovisual que comienza y termina con una frase muy dura y llena de expectativas …tenemos que hablar!

El live session de Villano, se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales de Yohan, con la distribución de La Oreja Media Group. Próximamente Yohan estará anunciando nuevas noticias con respecto a su música y presentaciones. Atentos a sus redes.