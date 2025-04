Santo Domingo.- El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica un resumen de las informaciones más relevantes referentes de los principales indicadores económicos nacionales e internacionales de interés para el país, al 21 de abril de 2025.

La publicación, de la Dirección de Análisis Macroeconómico del Viceministerio de Análisis Económico y Social, sostiene que, al 18 de abril, el precio del petróleo WTI se mantuvo constante para cotizar en US$ 64.68 por barril de petróleo por día.

De igual modo, el precio del carbón mineral presentó el mismo comportamiento para cotizar US$ 103.00 por tonelada métrica.

Según el resumen, el valor del níquel, al 18 de abril, aumentó en un 2.44 %, siendo su valor US$ 15,745.00 por tonelada métrica. Indica que el precio del oro se ubicó en US$ 3,308.70 por onza troy, sin variaciones con respecto al valor del día anterior.

De acuerdo con la publicación, los commodities alimentarios, al 18 de abril, no presentaron variaciones en su valor con respecto al día anterior, entre estos: el aceite de soya (US$ 47.87 centavos por libra), la soya en granos (US$ 1,036.50 centavos por bushel), el maíz (US$ 482.25 centavos por bushel), el café (US$ 375.50 centavos por libra), el cacao (US$ 8,365.00 por tonelada métrica) y el trigo (US$ 548.75 centavos por bushel).

Precisa que, al 15 de abril, en el sector financiero, la tasa de interés activa promedio ponderado fue de 13.91 %, con una variación negativa respecto al día anterior de 2.21 p.p., y la tasa de interés pasiva promedio ponderado fue de 9.85 %, con una variación positiva de 1.11 p.p. respecto al día anterior.

A su vez, puntualiza que, al 17 de abril, los indicadores de bolsa cerraron con variaciones diversas en sus cotizaciones, con respecto al día anterior.

Al respecto, precisa que el NASDAQ registró una variación de -0.13 %, el DOW 30 de -1.33 %, el S&P 500 de 0.13 %, y el RUSSELL 2000 de 0.92 %.

Indica que, al 16 de abril, se observa que el peso dominicano ganó valor con respecto a la mayoría de las principales divisas de referencia en el mercado internacional.

En ese aspecto, señala que el peso dominicano ganó valor con respecto al euro -0.13 % (67.61 RD$ / EUR), el yuan chino -0.58 % (8.13 RD$ / CNY), el dólar canadiense-0.78 % (42.73 RD$ / CAD) y el dólar estadounidense -0.40 % (59.55 RD$ / USD).

Por otro lado, agrega que el peso dominicano perdió valor con respecto al yen japonés en 0.36 % (0.42 RD$ / JPY).