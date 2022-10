El sábado pasado me conmovieron las palabras de un hombre muy rico, que ha descubierto una manera de servir. hablo de Darío Yunes, un comunicador que contaminó con su visión social.



“Estas palabras que estoy diciendo están muy influenciadas por mi corta relación con Darío Yunes. Me enseñó mucho… Y por eso yo digo que un proyecto con fines económicos, financieros, de negocios, pare un proyecto que se ha ido convirtiendo en un proyecto social. Entraron los comunitarios, entraron las niñas, entraron los cursos, entró la música, entró la pintura, entraron los pastores, entró monseñor. Y esto ha ido tomando un cuerpo que ahora mismo nosotros no sabemos lo que somos. Nosotros no sabemos cuál es la verdadera prioridad.



“Este proyecto con toda su permisología al día, ha sido satanizado de una manera abierta y directa por funcionarios gubernamentales que en algunos casos han rayado en el límite de la prevaricación. Y eso en un primer momento nos golpeó mucho y nos pareció que defender un monopolio, por razones políticas, de colaboraciones en campaña y eso, no tenía sentido… Pero yo que trato de ser un hombre muy consistente y muy insistente -no es que empiece a dejar este tema, no lo voy a dejar nunca- alguien me decía una vez ‘¿pero cuánto tiempo va a durar esto?’ Y yo le decía: ‘de donde yo vengo, de donde viene mi abuelo, empezaron la lucha hace 3,000 años, y ya se nos olvidó por qué empezó y seguimos peleando’.



“Entonces quizás por primera vez en mi vida, tengo una duda muy grande. E incluso he flexibilizado mi posición. Si lograran consolidar ese monopolio de modo absoluto y este proyecto no se diera -yo nunca he dicho esto en mi vida, que algo que yo estoy pretendiendo no se va a dar-… ¿y si siguiera existiendo la Fundación AIB a pesar de todo? Y decimos, tenemos dos aeropuertos: uno que operó magníficamente durante muchos años y no dejó nada a la comunidad. ¡Y otro que nunca despegó vuelo y se convirtió en un instrumento de crecimiento, de unidad, de solidificación, de educación y de apoyo a la comunidad!”, dijo Abraham Hazoury (Continuará).