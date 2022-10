“Tengan la certeza de que lo que hace esta fundación, esta fundación lo seguirá haciendo y se profundizará. Y que todos los que nos estamos comprometiendo aquí, le pedimos perdón a tu generación (se refiere a una niña cantante), por haber permitido que una provincia como ésta y sus aledañas como Hato Mayor y El Seibo, estén entre las más pobres del país, al nivel de las de la frontera, según un estudio de la PNUD. ¡Hemos permitido eso!”, siguió dicendo Abraham Hazoury en la presentación de la Fundación AIB.



“Nosotros te pedimos perdón a ti y a tu generación, a tus hermanitos. Y quiero dejar claramente establecido que esto, con el mismo nombre que lleva, seguirá siendo la fundación. Aunque termine siendo -cosa que yo voy a pelear hasta el final, por lo menos 3,000 años-; y me dará una gran satisfacción que el día que yo falte (mi equipo y yo, todos aquí) y pregunten ‘¿qué es la fundación AIB?’, de dónde sale, por qué una fundación se llama Aeropuerto, y cómo una fundación como esa, luego de muchos años, cuando ya no existen sus iniciadores, sigue haciendo tanto bien, y digan esa es la fundación de un aeropuerto que nunca fue. Pero se siguió llamando fundación AIB”, expresó.



“Siguió colaborando. No le permitieron hacer el aeropuerto, pero parió una institución que con la ayuda de todos y la colaboración de toda la comunidad, descubrió gracias a esa fundación y gracias a que un ciclón desnudó la realidad, que convivíamos la mayor riqueza del país, el Petionville de la República Dominicana, convivía con la mayor miseria y a nadie le importaba”, declaró.



“Y mientras eso pasaba había gente que obstaculizaba el desarrollo”, reconoció.



Más adelante dijo: “El problema de La Altagracia no es que se haga un aeropuerto, ni es que se hagan un hotel más o dos. El problema de La Altagracia es que el país cambie el modelo de manejo de inversión”.

Mientras tanto es muy loable el interés puesto por Abraham Hazoury en el desarrollo social, educacional y cultural de las comunidades a las cuales ha ido adentrándose la Fundación AIB, donde desde el punto de vista cultural están por entrar nuevas iniciativas.