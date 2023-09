Sin dudas, las opiniones acerca de la recientemente concluida Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2023, son, en general positivas.



Haberla realizado después de tantos ires y venires -que si no había cuartos, que hay que posponer- ha sido casi un hecho heroico.



La feria, comparándola con la del año pasado fue como de la noche al día. Sin el tropel de gente que ni compraba ni dejaba comprar. El sol inclemente. La lluvia antojadiza. Y qué decir de aquellos quioscos que ya tenían sus más de 15 años y sus lonas que intentaban aflojar la calina.



Ha sido una feria, digamos, que de nuevo tipo.



Recuerdo que en plena campaña electoral se hablaba, se criticaba de lo cara que era la feria internacional del libro.



Desde hace años, la Feria Intenacional del Libro de Santo Domingo se realizaba con 50 millones de pesos que ponía el gobierno y 30 millones que aportaba el sector privado. En total 80 millones. El concepto era diferente. Como es muy difícil hacer una feria solamente de libros, se convirtió en una vitrina del sector cultural.



Esta feria de ahora ha sido diferente. Pabellones aclimatizados, más limpieza y organización. La gente bonita, bien uniformada. Buen nivel de servicio. Escritores invitados, etc. Centrada en el libro. Sin aquellos pabellones de antes.



Alguien me sopló al oído que solo mantener abierta la feria costaba RD$1 millón diarios. Por lo que estaríamos hablando de RD$10 millones.



He sugerido, y lo seguiré haciendo, la posibilidad de hacer la Feria Internacional del Libro con carácter bienal. Y solo por cinco días. Si se puede mantener la calidad de esta feria recién concluida, la climatización de los pabellones, y otros. Esto permitiría que se haga una feria organizada, limpia, bien pensada, centrada en el libro y la lectura. Como lo fue esta, aceptémoslo.



Lo que probablemente sea un reto es conseguir el monto de esta feria “marca país”, dentro del presupuesto nacional cada año. Pero sí puede ser cada dos años.



Me gustaría saber de parte de sus organizadores: ¿cuánto costó en su totalidad esta feria? Amablemente. Si no es molestia.