Todo comenzó cuando echaron a andar la licuadora universal con el vaso de cristal hasta el topo de reclamos. La lucha contra el machismo, la lucha por el feminismo, el ‘MeeToo’, los derechos raciales, los derechos de los homosexuales más la cultura de la cancelación, y el resultado ha sido un berenjenal que no finaliza.



El paradigma del mundo con el cual creció la minoría que hoy sufre la dictadura de la mayoría, se ha roto. Esa minoría es la de personas de 50 años en adelante, que significa un cuarto de la población mundial.

Los mismos que estamos preocupados por los menores de edad que significan un 30% de la población. Los que juntos hacen un 55% de la población del planeta Tierra. Digamos que ese 55% enfrenta los embates de un 45% de la población mundial que se erigen como dictadura del gusto.



Por estos días hay una campaña a través de la plataforma CitizenGO a través de mails, mensajes de whatssaps, etc., contra el beso lésbico de Netflix.



Sucede que ese beso aparece traído por los pelos en una serie dedicada a niños desde 7 años de edad.

Se trata de la serie Jurassic World (Campamento Cretácico, en español) estrenada el 21 de julio. La serie que se encuentra en la plataforma de Netflix narra las peripecias de un grupo de adolescentes abandonados en la isla Nublar. El capítulo 8 Yazz revela a Sammy lo que siente por ella y terminan besándose. Posteriormente tanto sus amigos como sus familias apoyan su relación lésbica por los felices que están las dos “novias”.



El beso ha recibido el rechazo de miles de padres en el mundo que rechazan que sus hijos sean diana de adoctrinamiento cuando no están preparados para asimilar algo así.



La campaña ha logrado que la entidad Autoridad Nacional de Medios de Comunicación de Hungría abra una investigación a Netflix.



Hablando de derechos, así como defendemos los derechos de todos a ser como les valga en ganas, defendamos el derecho a que solo con un país con mayor cultura podremos tener las cosas claras. Y dejar a las personas a decidir cuando sean mayores de edad lo que quieren hacer con su vida. Pero no meterles por los ojos a los niños la agenda LGBTQ