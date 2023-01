Ver antes de que comience el 2023 el musical “Hoy no me puedo levantar”, en el Teatro Nacional, me ha hecho soñar con la posibilidad de que ese género teatral dominicano, desde mi punto de vista el mejor dentro del teatro dominicano, logre reactivarse.



¿Qué se necesita para ello? En primerísimo lugar el respaldo de las marcas, aquel que permitió una vida robusta a través de fastuosas puestas en escena, de obras como “Grease”, “Los miserables”, “Victor Victoria”, “El beso de la mujer araña”, “Chicago”, “La bella y la bestia”, “Rent”, “Hairspray”, “Annie”, “Godspell”, “Evita”, etc.



Por aquellos tiempos, la calidad que se logró y que remarca ahora “Hoy no me puedo levantar”, posicionó a República Dominicana en el Top 3 de toda Latinoamérica. A la altura de Argentina y México. Y en algunos casos, las puestas fueron superiores a las predecesoras.



Ha ocurrido nuevamente. Y “Hoy no me puedo levantar” es, al menos para mí, la mejor de todas. El altísimo nivel logrado en la mancuerna entre trabajo técnico artístico y los actores es tan hermoso como casi perfecto.



Hace unos pocos meses expresé a uno de los organizadores del Foro de Industrias Culturales la necesidad de hacer un enfoque diferente de estas. Se trata de potencializar las manifestaciones del arte tradicionales. Y en el caso de las artes dramáticas este ejemplo del musical viene como anillo al dedo.

Es necesario que junto al apoyo estatal y privado, y la promoción internacional, se motive la creación de musicales dominicanos con temáticas propias, y alta calidad de realización, con el fin de mantener una línea productiva todo el año. Hay dominicanos que viajan a otros países a ver teatro musical. ¿Por qué no vendrían de otros países a ver nuestros musicales o nuestras puestas en escena como la que nos ocupa? Eso es turismo cultural.



Y además, este tipo de espectáculos también se puede exportar. Centroamérica, por solo poner un ejemplo, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, pueden ser mercados importantes para el teatro musical dominicano. ¡Empecemos en el 2023!