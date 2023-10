He visto en las redes una descarnada polémica en torno a Pablo Neruda. El ser humano y el poeta. Muchos se oponen a que su obra se publique, o que se le rindan homenajes, y demás.



Se basan en que fue un monstruo, algo que él mismo reconoció en “Confieso que he vivido” (los poetas le llamamos Confieso que he bebido). En sus memorias habla de la vez que violó en un arranque de pasión a una joven que trabajaba en su casa. La tomó de la mano, ella fue con él y él la penetró. Para él la experiencia fue como hacerle el amor a una estatua de mármol. Dijo que nunca más lo hizo. También le sacan el hecho de que abandonó a su hija que padecía de hidrocefalia. Sin dudas, probablemente haya sido un monstruo. Pero, ¿acaso por eso vamos a cancelar de un plumazo su poderosa obra poética?

“Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, / te pareces al mundo en tu actitud de entrega”.

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche./ Escribir, por ejemplo: La noche está estrellada, / y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.



Otro monstruo fue el poeta norteamericano Ezra Pound, que defendió al nazismo y estuvo preso en una jaula cuando lo atraparon en Italia a fines de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ¿podría existir la poesía actual universal sin sus versos? “Ven, apiadémonos de los que tienen más fortuna que nosotros. / Ven, amiga, y recuerda / que los ricos tienen mayordomos en vez de amigos, / y nosotros tenemos amigos en vez de mayordomos”.



A Roman Polanski, el gran director de cine polaco-francés, no le perdonan que abusara de una menor enamorada de él, la cual lo perdonó pasados los años e incluso se fotografió con él ya adulta. ¿Podemos darnos el lujo de borrar de la historia del cine Repulsión, El pianista, El bebé de Rosmery, por ejemplo?

O Woody Allen, acusado sin pruebas de haber abusado de una hijastra (algo que uno de sus hijos lo ha negado rotundamente), por una mujer dolida y celosa. ¿Podemos deshacernos de su filmografía? ¿Será igual la historia del cine sin películas como Anny Hall (1977), La Rosa Púrpura de El Cairo (1985); Hannah y sus hermanas (1986); Poderosa Afrodita (1995), Medianoche en París (2011)?