Alguien ha dado la voz de alerta. Una propuesta se mueve en las redes: prohibir a los niños decir papá y mamá en las escuelas. La prohibición estaría dirigida a no lastimar los niños que tienen padres de un mismo sexo.



En este mundo convivimos con la generación de cristal -la próxima será de alas de mariposa-, y ellos tienen la convicción de que se lo merecen todo. La culpa es nuestra que los alimentamos con compotas de ñoñería y sopa de échame la culpa a mí.



En aras de la convivencia pacífica, ya que los maduros somos nosotros, debemos tomar algunas medidas, junto a la de los niños que no llamarán más papá y mamá o abuela y abuelo. Estimo que no es conveniente darles dinero para su manutención porque ¿qué dirán entonces aquellos niños que no tienen quienes lo mantengan?



Se prohibirá escuchar música o ir de fiestas, para no lastimar a los que estén tristes o de luto. Es lógico que se les prohibirá comer. ¿Qué pensarán esos niños desnutridos que pululan por el mundo? Se ha de prohibir también beber agua. En África, p.ej. hay quienes no tienen acceso al líquido más importante.



En consonancia con eso se prohibirá de un plumazo la alegría. Así no habrá razón para que los deprimidos se sientan peor.



¡El habla! ¡Oh, el habla! Lo que nos permite comunicarnos de manera oral, debe ser suprimido. Dios mío. ¡¿Qué pensarán de nosotros los mudos y los sordos?!



Se dejará de fabricar y vender peines, cepillos de cabellos, champús, y productos para el cabello. Cerrarán los salones. ¿Cómo se va a ofender de esa manera a los calvos, como la esposa de Will Smith? ¡Perdón, Will! No me vayas a dar un bofetón, que ya sabemos que el humor también es un peligro.



Y claro que será condenado quien intente hacer uso del humor negro, de un chiste, una broma con ironía, un cuentecito con sarcasmo, una anécdota jocosa, un monólogo humorístico, un stand up comedy. ¿¿¿Qué dirían los que no tienen sentido del humor??? Pienso que por tanto hay que dejar de escribir para no agraviar a quien son analfabetos.



Finalmente, habrá que dejar de vivir, para no humillar a los muertos.