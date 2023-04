A estas alturas del juego, dígase del año, lo mejor que podría hacer el Ministerio de Cultura es posponer la Feria Internacional del Libro hasta el año que viene.



Hacerla con más de una posposición y probablemente sin figuras importantes, solo por cumplir con una tradición, por demás violada (porque siempre está ligada al Día Internacional del Libro) me parece un despropósito.



En la Cultura, sobre todo en estos tiempos, hay que saber priorizar. E imagino que para la ministra, con tantas carencias económicas, necesidades imperiosas y problemas encima, le puede parecer al menos algo para razonar.



La Feria Internacional del Libro ha costado tradicionalmente 80 millones de pesos. Con 60 que daba el Estado y 20 que siempre se buscaban con el sector privado. Los recortes económicos que le han hecho a la feria no dan para hacer aunque sea un día de ponnys y payasos para la grey infantil. Así, mejor no hacer nada.



Seamos serios: en República Dominicana no hay lectores, movimiento editorial ni escritores suficientes para hacer 10 ó 15 días de eventos. Siempre me ha parecido algo pujado.



Como son tiempos de ajustarse los pantalones, mi sugerencia es que pospongan la feria para el año que viene y que esta se convierta en un evento bienal, no anual. Organizarla de ese modo y preparar una semana (no más de una semana) de actividades literarias de primer nivel, asegurar con tiempo la participación de escritores importantes, editores, sellos, especialistas en derechos de autor, especialistas en publicaciones online; y organizar a su vez eventos que propicien autofinanciar en parte la feria. Como por ejemplo, pagar para poder entrar a una conferencia que pueda impartir un Salman Rushdie sobre El Escritor Asediado; o de Junot Díaz sobre la Cultura de la Cancelación… ¿Quién no pagaría por algo así? Es decir, una feria por y para el libro y la literatura, en Plaza de la Cultura, una semana, no más, con un programa para chuparse los dedos.



Ministra, ¿no sería mejor así que andar corriendo tratando de armar algo que tiene todas las posibilidades de quedar mediocre?