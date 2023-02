Dicen que el exponente urbano El Alfa lanzó a los pobres de la Tierra, (que llamara José Martí), RD$6 millones de pesos, desde un helicóptero.



Un video muestra al autor del tema “Dema ga ge gi go gu” en un helicóptero estático lanzando billetes de a mil pesos.



Al cambio de hoy 6,000,000 de pesos equivalen a 105,803.32 dólares.



O sea que si realmente tiró RD$6 millones de pesos, lanzó seis mil billetes de a mil, según se puede observar en el video subido a sus redes sociales.



Para dejar caer seis mil billetes a razón de 1 por segundo, equivale a 1 hora con 40 minutos.



¿Estaría realmente El Alfacóptero 100 minutos sostenido en el aire en un mismo sitio?



Quizás, puede ser. Pero dicen algunas personas que consiguieron cazar algún billetico de a mil, que no estuvo más de 8 o 10 minutos.



En ese tiempo debió lanzar pues, el equivalente a 100 mil pesos.



Uno hace con su dinero lo que le venga en gana; ese es su derecho. Pero no jugar con la inteligencia ajena. Y menos con la dignidad de los pobres.



Si la cuestión es sonar -¡que es lo que parece!- se puede sonar con música buena. Pero buena de verdad. Vamos a ver, buena lo que se dice buena, su música no es buena. Hasta que no demuestre lo contrario es un dechado de lugares comunes, malas palabras y tonterías sobre una cama de melodías más bien mediocres. Digo, ese es mi punto de vista. Y espero con ansias que me sorprenda con un buen tema, un tema que lo redima ante la diosa de los griegos Euterpe.



El autor de “La mamá de la mamá” probablemente tenga un equipo estratégico de fallidas intenciones.

El tema ético del acto de lanzamiento de 6 millones o 100 mil pesos desde el Alfacóptero, es desagradable. Si la cuestión es dar, compartir, beneficiar, puede hacerlo a La Escuelita de Camilo Rijo en el Parque Colón, donde se enseña gratis música a los niños de escasos recursos. O a alguna Fundación como la Solidarios EQ que atiende casos de niños en problemas extremos de salud.



O incluso, como dice mi pana Lechuga, poner estudios-aulas para enseñar a los carajitos con inquietudes y talento para la música urbana, de La 42 y de otros barrios, a desarrollarse y aprender a producir, grabar, o cualesquiera otras actividades. Eso sería una gran inversión.