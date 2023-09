Hay canciones que se convierten en frase popular. Es el caso del infausto “¿Y el anillo pa’ cuándo?” que nunca llegó al anular de Jennifer López, cuando esperaba por el pelotero Alex Rodríguez.



Ojalá que su fin no sea el mismo que la petición que hemos hecho al Ministerio de Cultura acerca del costo total de la recién finalizada Feria Internacional del Libro.



Saber cuánto se gastó en la feria es muy importante. Y cuánto significa de gasto, teniendo en cuenta que según una nota de esa institución gubernamental, se habrían vendido cerca de 50 millones de pesos en libros.



Que sí, que la feria ha estado bien, sobre todo en relación con las últimas, desde el 2016 hacia acá. Y obviamente en relación con la del pasado año.



Es bueno saber cuánto cuesta una feria del libro del nuevo tipo. Para saber a qué nos atenemos.



Sería bueno saber, por ejemplo, con cuánto subvencionó el Estado a cada visitante de la feria. Y si esta aportó algo al Producto Interno Bruto. Y qué libros se vendieron. Porque eso también es importante. Si los que más se vendieron fueron paquitos y pasatiempos, no vale la pena.



Estoy contento porque se ha comenzado a aflojar el dinero para poder hacer grandes eventos culturales, como la feria, la Bienal de Artes Visuales, que se ha rescatado y eso hay que aplaudirlo hasta con las plantas de los pies. También se ha vuelto a realizar el Festival Internacional de Teatro. Todo eso alegra el corazón de todo aquel a quien le interese la cultura del país.



Pero hay algo que llama poderosamente la atención. ¿Por qué todo eso ahora, terminando el año? ¿Es que antes no había dinero y ahora sí? ¿Y por qué antes no estaba el dinero que por ley y por presupuesto debió entregarse con tiempo a Cultura para organizar la feria del libro en marzo, que es cuando -por ley- debe realizarse haciéndola coincidir con el Día Internacional del Libro?



¿Por qué se tuvo que mover todo, violar la ley del libro, cambiar la fecha en más de una ocasión?

Son más preguntas que alegría. Porque ya estamos tan acostumbrados a dudar… ¡que dudamos!