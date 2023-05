Ana Gabriel, con toda la razón del mundo, había dicho que no sabía quién era la tal Yailín.



Confieso que no supe que existía hasta que se levantó a Anuel AA.



Mas conocida por eso que por sus canciones, ahora lo es por el llanto ante la tarima donde Ana Gabriel se disculpó otra vez por no conocerla.



Este mundito es patético y mediocre. Tan mediocre que obliga a que una estrella como Ana Gabriel con casi 50 años encima de las tarimas, tenga que bajar la testa y disculparse por no conocer a “La más viral”, a la que hay que reconocerle talento para ponernos a escribir sobre ella.



Sin embargo todo es pasajero. El sonido se aplaca. Ahora que tiene una niña debería dedicarse a cantar si es que canta. Ojalá que sí, y que no sea mediocre. Pero ella solita, sin colaboraciones de Shadow Blow o de Anuel AA.



En fin, que la joven capitalizó el concierto de Ana Gabriel… Y no se habla de todo el concierto; solo de los segundos que la mexicana le dedicó. Y de su llanto patético.



Sin embargo Yailín es parte del tema ‘De Kilo’, con Anuel y Treintaysiete, donde abiertamente se habla de droga y violencia utilizando imágenes de niños del barrio. Algo que seguramente ella no dejaría que ocurra con su hija.



En ‘Cuero’, habla de eso, de los cueros, de vagina ancha pero dicho de manera bien plebe, que eso es lo que vende.



‘Quién me atraca a mí’, me parece más auténtica por lo que cronifica. Pero en el video de hace dos años parece otra persona.



Junto a unas tales Menor Queen y Zunna, arma un ‘Chikilío’, invitando a hacer un trío, pero sin condón.

‘Ándale’ ni siquiera llega a ser pornodembow, es tan indecente que no merece la palabra zafio.



En ‘Yo no me voy a acostar’ hace un trío con Tokischa y La Perversa donde la primera dice “me las s… a las dos porque están muy honny”. ¿Qué le va a presentar el día de mañana a su hija como obra? ¡Bueno!

Me da vergüenza con Ana Gabriel y las lágrimas de telenovela de quienes se humedecieron sus ojos, con el llanto en dólares de Yailín.