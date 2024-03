Hasta el siglo XX las mujeres en todo el mundo carecían de derechos políticos y sociales, incluso no podían gestionar sus finanzas y mucho menos viajar solas. Costó mucho esfuerzo y varias sufrieron cárcel, represión y hasta murieron buscando el derecho al voto y a ser elegidas. Los argumentos machistas articulados en las estructuras legales y culturales tenían la fuerza del acero, ninguna mujer podía hacer vida pública y en último extremo necesitaba del permiso o mediación de un padre, un hermano o el marido. Una serie televisiva titulada La ley de Lidia Poët, retrata muy bien el escenario cerrado para las mujeres al inicio del siglo pasado.



Por diversas vías las mujeres han logrado en la mayor parte de las sociedades el reconocimiento de sus derechos plenos, aunque siguen déficits en cuanto a igualdad de ingresos por iguales trabajos, pero en el caso educativo, y no es un fenómeno único de nuestro país, las mujeres ya superan en totales a los varones en matrícula y egresos. A nivel universitario hemos alcanzado un 60% de egresos femeninos, lo que señala que en pocos años serán mayoritarias las mujeres en los puestos profesionales.



Lamentablemente existen países con niveles tales de discriminación -caso de Afganistán- que literalmente son prisioneras en sus casas sin acceso a educación o salud.



En la Iglesia Católica tenemos un fuerte movimiento impulsado por Francisco para que mujeres asuman liderazgos en todos los niveles eclesiásticos, no sin la oposición de clérigos fuertemente misóginos. La expresión del Papa de que: “La Iglesia es mujer, hay que desmasculinizarla”, es una agenda maravillosa y de gran calado.



Todavía no conocemos una sociedad donde lo femenino y masculino conformen un vida social, política y económica de iguales aportes y respeto pleno entre ambos. Los logros alcanzados corren riesgos frente a una extrema derecha que se pavonea de humillar a las mujeres y negar los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Requerimos sociedades más femeninas.