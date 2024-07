Como país caribeño tenemos que vivir con los ciclones, gran dolor de cabeza, tanto por sus vientos como por las lluvias asociadas a ellos. Con el calentamiento global se estima que los ciclones fuertes (desde categoría 3) serán más frecuentes. Otra mala noticia es que tenemos que preocuparnos también por fenómenos no ciclónicos, como ondas tropicales y vaguadas. Ya sabemos por experiencia cuánto daño puede hacernos mucha pluviometría en pocas horas por obra y gracia de un fenómeno no ciclónico, e igualmente debemos esperar que eso ocurra más frecuentemente. Ahora es que duele realmente que un debido drenaje pluvial para Santo Domingo no fuera obra de interés de los políticos.