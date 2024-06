Cuando se calentó nuevamente el tema de reforma fiscal en ocasión del final del primer mandato de Luis Abinader, algunos analistas vaticinaron que no la habría mientras no hubiera una gran crisis que la forzara. Referencia de eso es la que tuvo que hacer Joaquín Balaguer a comienzos de los 90, última de gran calado en el país, que fue efectivamente producto de una crisis. En esa línea, el economista Magín Díaz recientemente proclamó que es “inviable” la reforma. Debiéramos sacrificarnos hoy para evitar un costo mayor mañana (crisis macroeconómica); pero mientras no veamos crisis, mientras no suframos, de sacrificio, consenso y reforma fiscal nada, dijo. Habrá entonces otro “parche” tributario solamente.