En tragedias como la del Jet Set, nunca faltan los oportunistas y los que desean tener reconocimiento, fama o atención. No solo pasa aquí en República Dominicana, otros países también tienen historia. Y, claro, que logran la atención. ¿Héroe? Un verdadero héroe no toca puertas para cobrar por un testimonio, no se autodenomina héroe, no juega con los sentimientos de una nación ni se burla de las víctimas y sus familiares. Los héroes de verdad muchas veces están en el anonimato, porque no hacen tanto ruido… La situación resulta aún más alarmante cuando vemos que hay quienes siguen a estos personajes, minimizando sus acciones y, en algunos casos, incluso aplaudiéndolos, justificando o resaltando que están siendo amenazados. Es fundamental diferenciar entre quienes se merecen los créditos y quienes, en cambio, merecen un castigo.