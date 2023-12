“La gente no sabe lo que pasa, y eso es lo que pasa”. La frase es atribuida a José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español que vivió hasta 1955.



Lo que él fue capaz de resumir en esa frase ha sido tema de investigación antes y después de Ortega y Gasset.



Para 1987, Jesús Martín-Barbero publicaba “De los medios a las mediaciones”. En esa obra plantea: “La civilización industrial no es posible sin la formación de multitudes, y el modo de existencia de éstas es la turbulencia”.



El estudioso de la comunicación, la cultura y las ciencias sociales nos remite a aportes de Gustave Le Bon, autor de “La psychologie de foules” (La psicología de las multitudes), de finales del siglo diecinueve, obra que Martín-Barbero considera el primer intento “científico” por pensar la irracionalidad de las masas.

Los tres parecen predecir que ahora “todos comunicamos para todos”, pero no todos podemos identificar cuando somos tomados de “pentontos”.