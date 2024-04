Cuando la semana pasada el ministro de turismo, David Collado, aseguró luego del Tradeshow realizado en la ciudad de Miami, que el turismo está en su mejor momento, nadie se atrevió a rebatirle.



Es tan evidente el trabajo en ese sentido que sólo hay que recordar las declaraciones en el pasado mes de diciembre -antes de que el país lograra la meta de traer 10 millones de turistas que estableció como récord esta gestión para cerrar el 2023-, de uno de los líderes de la oposición, el presidente Leonel Fernández, quien afirmó públicamente que la República Dominicana superaría la anhelada meta, al tiempo que aprovechó para resaltar los aportes del sector a la economía y reconocer la consolidación del mismo en esta gestión. Declaraciones que validaron la madurez política del líder de la FP, que tanto escasea en nuestros políticos.



Hay elementos claves en esa consolidación del turismo, las alianzas entre el sector público y privado ha sido importante, sin ese apoyo, tal vez, no estaríamos hablando de estos logros, sin dejar fuera a la banca, que ha jugado un papel crucial.



Uno de los grandes retos que tiene por delante esta gestión, es seguir fortaleciendo la diversidad de la oferta turística, y hacia allá están trabajando, según informaron.



República Dominicana necesitaba ese impulso, que nos coloque como destino turístico no sólo por nuestras hermosas playas. La idea de ofrecer los mejores campos de golf, hoteles de lujo, destinos gastronómicos, ayudará sin dudas a que el país se convierta en la referencia obligada de toda la región.

Hay una estrategia de declarar a Cabarete, la capital de los deportes de olas y viento, con más de 10 competencias internacionales en la zona, lo que ayudaría enormemente esa zona, que necesitaba un poco de atención.



El país ha cambiado, de 10 mil habitaciones cuenta con 85,000 abiertas con una ocupación que supera más del 88-90 %, más de 6,000 vuelos mensuales, son todos elementos que dan sentido a esa afirmación de que el turismo está en uno de sus mejores momentos.



Sin embargo, no se puede bajar la guardia, yo sé que el ministro Collado no es de los que se acomoda.

Que sigamos diversificándonos es el gran reto, ser un referente en la región en cuanto a turismo de salud, cultural, deportivo, gastronómico y demostrarle al mundo que no sólo somos playa y palmeras.