No será lo mismo. No. Por más que el “gobernante” haitiano lo haya pedido, temeroso de su suerte final, no será lo mismo que enviar soldados de allá y más allá (menos de aquí) en superarmada misión dizque humanitaria. No. No será lo mismo que disponer salvar cuantiosas inversiones amparadas por el gran capital. No. No será lo mismo que complacer la demanda de países que temen el incontrolable desbordamiento de la barbarie criminal. No. Esta vez entrarán arrasando todo lo que encuentren a su paso, pues ignoran la categoría del enemigo y su poder de fuego, y mucho menos saben si su jefe máximo es mucho más que un simple asador de carne.