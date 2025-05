¿Qué es eso que llaman “comunidad internacional”? ¿Con qué se come eso? ¿Eso sirve para algo, que no sea simplemente para adornar notas de prensa? ¿Quién lo inventó? ¿Qué problema ha resuelto en alguna parte del mundo? ¿No se referirán en realidad a alguna superpotencia y sus países subordinados? ¿Quiénes la integran y dónde tiene su oficina? (Hasta ahora nadie ha podido responder convincentemente estas preguntas. La razón es muy simple: está más que demostrado que esa vaina no existe. Solo sirve para que los políticos de cualquier país evadan el deber de actuar en defensa propia, sin pedir permiso, en cualquier país ingobernable).