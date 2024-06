Que quienes no pagan, paguen; que quienes pagan menos de lo que deben paguen lo que les toca; que los inmerecidamente exonerados paguen sus impuestos; que los evasores paguen y sean castigados; que los pequeños y microempresarios paguen poco, pero que paguen; que los exportadores paguen en pesos lo que facturen en dólares; que las instituciones sociales no paguen; que los políticos paguen por sus multimillonarias campañas; que a los grandes evasores se les castigue como merecen. Y, por último, y no menos importante: que el Gobierno no derroche sus ingresos…(Eso es todo lo que debe contener la mentada Reforma Fiscal).