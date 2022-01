Danilo carece de valor

“Yo no sabía nada”. ¡Falso! Con esta inmensa mentira Danilo Medina lanzaría un reto a la Justicia. “Yo no sabía nada”. ¡Falso! Por lo que el Ministerio Público deberá dar respuesta inmediata. “Yo no sabía nada”. ¡Falso! (Aunque su nombre no figure en las empresas del desgraciado pulpo). “Yo no sabía nada”. ¡Falso! (Aunque ningún funcionario de su gobierno se atreva a desmentirlo). “Yo no sabía nada”. ¡Falso! (Aunque en el PLD nadie ose contradecirlo). “Yo no sabía nada”, inmensa mentira que sería su epitafio… (Y aunque Danilo no tiene el valor necesario para pronunciarla, el Ministerio Público - ¡Ojalá! - está obligado a interrogarlo).