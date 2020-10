Danilo, nuevo caudillo

“Danilo no come pendejá… no come… no come pendejá”. Este parafraseado estribillo del difunto Luis “El Terror” Dias, inspirado en Papá Liborio, bien le cabe al también sureño Danilo Medina, quien ha puesto a un lado los estatutos del PLD, mandó a callar por lo bajo a Temo Montás y, por encima de todos los comités morados, ha dado un golpe, no de Estado, sino de partido, juramentando a quienes sean y donde sea, constituyéndose en estos tiempos modernos en decimonónico caudillo único, absoluto e indiscutible. (“¡Y al que se mueva lo parto!”, voceará, emulando a Santana, sin sable, y a Mon Cáceres, sin mostacho).