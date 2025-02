He sabido que en los países más civilizados el maestro de escuela es un ser privilegiado y siempre bien pagado; que por ser artífice de buena ciudadanía, se le considera ciudadano excepcional; que cuenta con el respeto de todos sus superiores y los padres de familia; que no hace huelgas por demandas salariales, pues cada año se le aumenta el ingreso; que ser maestro de escuela es una de las aspiraciones más altas de cualquier ciudadano… He sabido… (Mejor lo dejo hasta ahí, para no contribuir a que se depriman más quienes hoy reclaman, con huelgas y puños levantados, aumentos elementales de sus salarios).