No le puede reclamar nada malo a este Gobierno que no se les revierta multiplicado por diez. No puede garantizarse el apoyo de las masas en ninguna convocatoria púbica que lance. Por su larga cola de dolo y desaciertos, su lider principal ya hiede a muerto. La mayoría de sus líderes alternos podrían coger la de Villadiego (más bien la de Villaleonel) en cualquier momento. No puede articular un discurso renovado ni enarbolar el pensamiento de Bosch, a quien tanto han negado con sus hechos. ..Está claro que el destino del PLD es el mismo que el de sus otrora adversarios, PRD y PRSC: convertirse en una entelequia más.