Este país está muy aburrido, con un pueblo que no se mueve, pues no tiene ningún porcentaje que reclamar; porque no tiene jóvenes que levanten puños iracundos en la Plaza de la Bandera; porque sigue soportando a los mismos politicastros, que se la pasan repitiendo sus gastados discursos; porque carece de grandes intelectuales que animen el día y de grandes artistas que animen la noche; porque no sucede nada excepcional, pues tiene un presidente de la República que no pone en su puesto a ninguno de sus opositores, pues sólo se dedica a inaugurar cosas o dar primeros palazos los fines de semana… (¡Cualquiera se muda hacia un lugar más entretenido!).