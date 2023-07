Email it

Mensaje a Luis Abinader: Podrás levantar el muro fronterizo desde Manzanillo hasta Pedernales; podrás asignar soldados para vigilar metro a metro la línea divisoria; podrás disponer vigilancia electrónica y patrullaje armado las 24 horas de cada día, reforzado con drones y vuelos rasantes; podrás incorporar a la población civil a todas las tareas que demanda el caso. Podrás hacer todo eso y más, pero si no enfrentas el meollo del problema no lograrás resolverlo, pues debes saber, si no te lo han dicho, que la migración ilegal de haitianos reporta millones de pesos a los bolsillos de los soldados y agentes de Migración llamados a impedirla.