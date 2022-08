Email it

Sí: Por más que se diga, ha acreditado bien la imagen del poder presidencial en mangas cortas. Sí: Por más que se quiera, dos años no bastan para hacer cualquier milagro. Sí: Por más que se niegue, ha logrado sanar la economía, pese al Covid y los efectos de aquella estúpida guerra. Sí: Por más que lo critiquen, ha sido el mandatario más cercano a la gente. Sí: Por más que lo ataquen, no ha perdido su valioso tiempo en inútiles polémicas. Sí: Por más que quieran ignorarlo, ha ganado buen prestigio más allá de nuestras fronteras. Sí: Por más que no quieran reconocerlo, hasta ahora Luis Abinader ha sido un buen gobernante… (Mañana ya veremos).