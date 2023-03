Email it

Todo en este país tiene precedentes, empezando por este territorio, cuyo precedente fue un gran refugio de indios navegantes y ámbito para la caza de invasores españoles al estilo ciguayo. Como la República misma, cuyo precedente fue una independencia que resultó efímera por no abolir la esclavitud. Como las mil leyes que no han servido para hacer justicia. Como el millón de decisiones que han tomado sus gobernantes… (La última de las cuales es la única que no tiene precedente: El viaje de Abinader a Miami con el único propósito de lanzar la primera bola del primer juego de nuestro “plátano power” en el Mundial de Beisbol).