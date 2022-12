Email it

Parece que estas serán unas Navidades poco festivas, pese al esfuerzo del Gobierno para que no pare la fiesta. Primero que nada, se ha sabido que, debido a la gran cantidad de noticias negativas que se publican en los nuevayores, esta vez no vendrá Juanita, porque teme que en algún momento la atraquen en cualquier calle de su barrio, donde el teteo masivo en los colmadones y el escándalo de la peor música son insoportables. Más aun: como es negra retinta, teme también que una patrulla de Migración la refunda en una guagua y la suelten más allá de la frontera…(Y ha trascendido lo peor: que Milly Quezada no vendría a cantarle).