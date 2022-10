No tranca a nadie. No multa a nadie. No le impide nada a nadie. No refuta las noticias falsas. No desmonta ninguna valla. No bloquea ninguna caravana. No prohíbe mítines de ningún tamaño. No desmiente ninguna mentira. No prohíbe programas de radio. No cierra espacios de televisión. No tiene fuerza pública ni siquiera con los bomberos. No castiga a ningún político… Viendo bien todo lo que vemos a 19 meses de las próximas elecciones, lo mejor sería que, si solo sabe contar votos, que la Junta Central Electoral trabaje un día cada cuatro años (y de paso nos ahorramos un Tribunal Superior Electoral que ni siquiera lleva una gata a mear).