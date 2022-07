Vi el video colocado en las redes y no salgo de mi asombro: “¡Llegó Margó!…¡Llegó Margó!…!Es Margó la que sabe goberná… ¡En la calle la gente caratá y una mujer que le toca goberná!… ¡Llegó mamá!… ¡Llego mamá!”…Sí, canta un rap sin desperdicio, sin desentono, sin trastabilleo y con un gracioso cadereo! (La conclusión es lógica: Margarita Cedeño, la candidata de Danilo, no tiene un discurso trascendente para la nación; no tiene una propuesta de futuro; no tiene una definición ideológica en ningún extremo o centro; no define una tendencia partidista articulada. Nada de eso…¡Pero indudablemente es mejor rapera que Tokischa!).